Dior réinstalle son spa flottant pour la Fashion Week de Paris

Question expérience client, Dior n’a pas fait dans la demi-mesure. Au choix, deux types de croisières pour éliminer toxines, retrouver l’équilibre, retrouver force et vitalité, ou, tout simplement, trouver un lâcher-prise du corps et de l’esprit.

La première, baptisée «croisière soin», comprend une heure de soin visage ou corps et une heure de relaxation. La seconde marie une heure de relaxation et une activité wellness. Les beautystas exigeantes enchaineront les deux pour une demi-journée hors du temps.

C’est l’occasion aussi de se plonger dans l’univers Dior : toiles de Jouy et teintes beige et bleues ornent les quatre cabines individuelles et la cabine double. Reste que l’expérience n’est pas à la portée de tous, puisqu’il faut débourser 680 euros pour deux heures ou encore 960 euros les quatre heures…

Dior Spa Cruise, jusqu’au 14 juillet 2023. Départ du port Henri IV, à Paris.