Championnat d’Europe de massage : Ludovic Maire, meilleur espoir français

Le championnat d’Europe de massage 2023 débute ce samedi, à Sibiu, en Roumanie*. Profession bien-être a rencontré le masseur Ludovic Maire, l’un des grands espoirs français de cet événement, qui réunit 85 participants.

Profession bien-être : Ce n’est pas la première fois que vous participez au championnat d’Europe de massage…

Ludovic Maire : Non, effectivement. J’ai participé l’année dernière et j’ai remporté le Trophée de l’empathie. Cette année, je me présente dans deux catégories : massage sportif et massage wellness. Et j’espère bien me placer lors de la finale des finales le dimanche 14 mai !

Vous sentez-vous prêt ?

Je me suis préparé mentalement, avec des séances d’hypnose, et, techniquement, en travaillant avec d’autres thérapeutes et sur mes clients. Alors, oui, je me sens prêt. Je vais donner le maximum. Maintenant, pour la finale, tout peut arriver : on peut se retrouver en compétition avec des praticiens exceptionnels, on peut ne pas être en forme ce jour-là… J’y vais, en tout cas, avec un mental de gagnant. D’autant qu’après les championnats d’Europe, j’ai prévu de participer aux championnats du monde à Copenhague.

Beaucoup de masseurs dénigrent les championnats de massage, en affirmant qu’il est impossible de juger de la qualité d’un massage si on le reçoit pas. Pourquoi y participer ?

Parce que c’est l’occasion unique de voir des praticiens venus du monde entier. Ce n’est pas en restant confiné dans votre cabinet que vous allez améliorer votre technique, découvrir des protocoles inattendus. Dans un championnat, vous allez rencontrer et échanger avec de grands professionnels, des passionnés. C’est un moment privilégié.

C’est pourquoi je pars en avant pour participer aux workshops du vendredi, organisés la veille des épreuves. Et cette année, ils sont particulièrement instructifs, car on y retrouvera de grands professionnels, comme le Portugais Joao Santos, l’Espagnol Guillermo Aguilar, médaille d’or de massage wellness en 2022, le Roumain Radu Dan Gligor, l’Israélien Moshe Moreno et les Anglais Slav Marinov, champion d’Europe et champion du monde 2022, et Jidapha Wilkinson.

La France est-elle bien représentée ?

Oui, le groupe français comporte même 11 candidats, ce qui en fait le deuxième en importance parmi les 25 pays représentés ! Cette année, les organisateurs m’ont nommé «country team manager». Je vais donc suivre le groupe des participants français. J’ai même créé à leur intention un groupe WhatsApp. Certains d’entre eux participent pour la première fois à une épreuve internationale. C’est aussi l’occasion pour eux de confronter leur vision du massage avec celle que peuvent avoir des ressortissants étrangers.

Justement, la vision du massage a-t-elle changé en France ?

C’est l’attitude des clients qui a changé au cours des dix dernières années. Ils n’ont plus envie d’aller dans un spa, aussi superbe soit-il, et recevoir un massage banal, à des prix prohibitifs. Ils ne veulent plus de massages californiens légers, car 90% d’entre eux éprouvent des douleurs et veulent être soulagés. Ils cherchent avant tout un thérapeute capable de pratiquer un massage sur mesure. Et s’ils le trouvent, ils ne vont pas le quitter.

D’où l’importance de bien se former ?

Oui, et pas seulement sur les massages de confort ! Il faut savoir aussi repérer les «bonnes» formations, celles qui vont vous apporter quelque chose. Ce n’est pas parce que votre interlocuteur a 30 ans d’expérience qu’il est forcement le professeur qui vous convient. Ce qu’il faut repérer, ce sont les formations qui vont vous permettre de satisfaire tous vos clients. Comme celle intitulée «micro-kiné» pour remédier très rapidement aux douleurs et aux tensions d’un client.

Une formation peut-être pas très glamour, mais drôlement efficace ! Il faut aussi pouvoir s’adapter à sa clientèle étrangère. Les Américains et les Russes, par exemple, ne jurent que par le Deep Tissue, un massage profond qui ne pardonne pas l’erreur. Pas question de faire de l’à peu près, ni de proposer un californien léger.

Puisqu’on parle de clients, peut-on gagner sa vie lorsqu’on est masseur free-lance ?

Oui, à certaines conditions. Il faut se constituer une clientèle et arriver à bien gérer son temps. Alors, oui, c’est dur les dix-huit premiers mois. Si je prends mon cas, c’est ce qu’il m’a fallu pour constituer une clientèle sur la Côte d’Azur, en recevant à mon cabinet mais aussi en faisant du domicile. C’est le buzz qui m’amène toujours de nouveaux clients. Alors, oui, je gagne bien ma vie, mais je travaille beaucoup.

Et puisqu’on parle d’activité professionnelle, pensez à ce que représente un titre de champion d’Europe aux yeux de votre réseau. Déjà, l’année dernière mon Trophée de l’empathie avait fait son petit effet.

* Le championnat d’Europe de massage se déroule cette année à Sibiu, en Roumanie, du 12 au 13 mai 2023. La première journée est réservée aux Workshops, le samedi et le dimanche aux épreuves.

Propos recueillis par Siska von Saxenburg.