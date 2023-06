Meilleurs apprentis de France : signature d’une nouvelle convention

Lancé en 1985, le concours «Un des meilleurs apprentis de France» offre aux jeunes en formation professionnelle initiale, de moins de 21 ans, l’opportunité de démontrer leurs compétences dans l’un des 120 métiers en lice. Chaque année, près de 6 000 candidats se battent pour décrocher le titre prestigieux de «MAF».

Une distinction qui, au-delà de la simple reconnaissance du travail bien fait, témoigne aussi de la passion, de l’esprit d’initiative et de la personnalité du lauréat. Parmi les participants, on retrouve de nombreux jeunes issus des 137 centres de formation d’apprentis du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat.

Signée le 24 mai dernier par Joël Fourny et Jean-François Girardin, les présidents respectifs de la CMA France et de la SnMOF, cette nouvelle convention ambitionne de renforcer la valorisation du concours MAF. Elle s’articule autour de plusieurs axes majeurs.

Renforcer l’accompagnement des apprentis

Elle d’abord prévoit de mobiliser les deux réseaux, afin de promouvoir l’excellence des métiers via le concours MAF et d’encourager la collaboration entre les délégations départementales et régionales de la SnMOF et du réseau des CMA.

D’autre part, elle envisage de soutenir la SnMOF dans le développement du concours Un des meilleurs apprentis de France, en fournissant notamment des ressources techniques pour simplifier l’organisation des concours.

Enfin, elle se propose de renforcer l’accompagnement des apprentis issus du réseau des chambres des métiers dans leur préparation au concours MAF, tout en sensibilisant le public aux enjeux de l’excellence dans l’apprentissage artisanal.