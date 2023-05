Le droit au bail : ce que vous devez savoir

Souvent mal compris, ce concept juridique est pourtant une composante essentielle du monde commercial, affectant directement le propriétaire du commerce et son emplacement.

Définition du droit au bail

Le droit au bail est un contrat par lequel le propriétaire (bailleur) cède à une autre personne (locataire) le droit d’utiliser un local commercial pendant une durée déterminée contre une rémunération appelée loyer. Il s’agit donc d’un droit au renouvellement du bail dont bénéficie le propriétaire d’un fonds de commerce.

Ce droit intervient spécifiquement lorsque ce propriétaire n’est pas lui-même propriétaire des murs, mais simplement locataire du local commercial. Cela signifie que ce dernier a la garantie de pouvoir continuer à exploiter son entreprise au même endroit, sous réserve de certaines conditions.

Pourquoi est-il essentiel ?

Ce droit est essentiel pour la continuité de l’activité commerciale du locataire. Il assure la sécurité de l’activité commerciale du locataire. Il offre au commerçant la garantie d’exploiter son commerce dans le local sans craindre une expulsion inopinée. Par conséquent, le locataire peut développer son activité et amortir ses investissements sur la durée du bail.

L’indemnité d’éviction

Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le locataire à cause de la perte de son local commercial. Elle est versée si le bailleur refuse le renouvellement du bail sans justifier d’un motif grave et légitime ou s’il ne propose pas un autre local convenable.

Son montant est calculé pour compenser équitablement le locataire pour la perte de son droit au bail. Il inclut la valeur marchande du fonds de commerce, qui représente la valeur actuelle du commerce en fonction de divers facteurs tels que sa rentabilité, sa clientèle et son emplacement.

Elle comprend aussi des fonds de mutation, qui représentent les coûts qu’un nouveau locataire serait prêt à payer pour acquérir le droit au bail dans des conditions normales de marché, ainsi que les frais de réinstallation, c’est-à-dire les dépenses que le locataire devra engager pour déplacer son activité à un nouvel endroit, incluant des coûts tels que le déménagement, la publicité pour informer la clientèle du changement d’emplacement, ou encore l’aménagement du nouveau local.

Qu’est-ce que le « pas de porte » ?

À ne pas confondre avec le droit au bail, bien qu’ils soient tous deux liés au paiement effectué par un locataire à un bailleur… Le «pas de porte» est une somme d’argent versée en une seule fois, généralement lors de la signature du contrat de bail commercial. Il peut être considéré comme une sorte de droit d’entrée ou de prime qui donne le droit au locataire d’occuper un local commercial.

Le montant du pas de porte est généralement négocié entre le bailleur et le locataire et peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que l’emplacement du local, sa taille, son état, la durée du bail, etc. Bon à savoir : il est inclus dans le calcul de l’indemnité d’éviction, car il représente un investissement du locataire qui n’a pas été amorti.