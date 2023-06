Contrat à durée déterminée : règles et bonnes pratiques

Le contrat à durée déterminée, communément appelé CDD, est un outil souple et précis, mais il est aussi très encadré : il exige un formalisme rigoureux pour être mis en place correctement.

Un CDD est un contrat de travail signé entre un employeur et un salarié pour une durée spécifique, avec une date de fin déterminée à l’avance ou liée à un événement particulier. Contrairement à un CDI, un contrat à durée déterminée ne peut pas être conclu pour combler un poste permanent. Il répond plutôt à des besoins temporaires de l’entreprise.

Spécificités d’un contrat à durée déterminée

Il est aussi encadré par des règles précises qu’il est essentiel de connaître pour éviter toute erreur susceptible de transformer le CDD en CDI. D’abord, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement être formalisé par un contrat écrit, signé par les deux parties et remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche. Le non-respect de ce délai n’entraîne pas, à lui seul, la requalification du CDD en CDI, mais ouvre droit pour le salarié à une indemnité.

Il est important de comprendre que le CDD n’est pas une alternative au CDI, mais un outil qui répond à des situations spécifiques. Par exemple, il peut être utilisé pour remplacer un salarié absent ou placé à temps partiel de manière provisoire, remplacer un salarié qui n’a pas encore pris ses fonctions, remédier à un accroissement temporaire de l’activité ou réaliser des travaux saisonniers.

En outre, il existe des contrats spécifiques, comme le CDD senior, le CDD à objet défini, le CDD d’insertion, le contrat de professionnalisation et d’apprentissage. Enfin, sa durée maximale, renouvellement inclus, est de 18 mois. Le renouvellement n’est possible que deux fois.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le CDD peut être requalifié en CDI par le juge. Il est donc important de prêter attention à la durée du contrat lors de sa rédaction.

Les mentions obligatoires dans un CDD

Le contrat de travail doit contenir des informations précises telles que la date de fin du contrat, la clause de renouvellement, si le CDD est susceptible d’être prolongé, la durée minimale, si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai, et la durée hebdomadaire du travail, si le salarié est à temps partiel.

En ce qui concerne le poste occupé, le contrat à durée déterminée doit indiquer la désignation du poste de travail ainsi que le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé s’il s’agit d’un remplacement. Il doit aussi détailler la rémunération, c’est-à-dire son montant, qui ne peut être inférieur à celui qu’aurait perçu un salarié en CDI à poste et qualification équivalents, et sa composition (primes, majorations, indemnités, avantages en nature, etc.).

Durée de la période d’essai dans un CDD

La durée de la période d’essai dans un CDD est déterminée soit par un accord de branche ou une convention collective, soit, en l’absence de tels accords, à 1 jour par semaine pour un maximum de 2 semaines pour les CDD de moins de 6 mois et 1 jour par semaine pour un maximum de 1 mois pour les CDD de plus de 6 mois.

CDD de remplacement et CDD d’usage

Il est possible de conclure un CDD de remplacement pour pallier l’absence temporaire d’un salarié. Dans ce cas, il est impératif d’indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, sous peine de requalification en CDI.

Quant au contrat d’usage, aussi appelé contrat d’extra, il permet d’embaucher un salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Ce type de contrat ne peut être utilisé que pour répondre à des besoins ponctuels et immédiats dans des secteurs d’activité strictement définis, dont l’enseignement et les services à la personne.

Rupture du contrat à durée déterminée

La rupture d’un CDD est soumise à des règles spécifiques. À l’issue du contrat, l’employeur verse une indemnité de précarité au salarié, sauf s’il propose un CDI. Son montant est de 10% des rémunérations brutes perçues ou de 6% en cas de contreparties en matière de formation professionnelle formulée avant le terme.

La rupture anticipée du CDD n’est possible qu’en cas d’accord des parties, de faute grave de l’une ou l’autre des parties, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Si la rupture est jugée abusive, l’employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié, au minimum équivalents aux salaires qui auraient été perçus jusqu’au terme du contrat. Ces indemnités sont soumises à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.