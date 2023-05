Semaine nationale de l’alternance : 1000 événements prévus

Pôle emploi organise, du 30 mai au 2 juin, la deuxième Semaine nationale de l’alternance, pour faire découvrir ce dispositif de formation au grand public et faciliter les rencontres entre candidats et recruteurs.

Il s’agit, pour les organisateurs de cet événement, de «mettre en avant les opportunités liées à cette modalité de formation et valoriser les secteurs et les entreprises accessibles en alternance», indiquent dans un communiqué Pôle emploi et ses partenaires (ministère du Travail, Walt, Les entreprises s’engagent, le Réseau des Missions Locales, Cap Emploi, l’Agefiph, la Sécurité sociale, Jeunes d’Avenirs, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, SNCF, EDF, Carrefour, McDonald’s, le groupe La Poste et TRACE).

Jobs datings, visites d’entreprises-CFA, ateliers d’informations (découverte métiers, formations, employeurs), salons… Organisée à partir de ce vendredi, la deuxième édition de la Semaine nationale de l’alternance sera l’occasion de mettre en avant de nombreuses actions sur le territoire et sur les réseaux sociaux : pas moins de 1 000 événements seront ainsi accessibles en physique ou en digital.

« Un tremplin efficace vers l’emploi »

L’an dernier, 837 000 nouveaux contrats d’apprentissage et 121 000 contrats de professionnalisation ont été signés dans les secteurs public et privé. Pour sa part, le réseau des Chambres des métiers et de l’artisanat a recensé 112 000 jeunes en contrat d’apprentissage dans l’artisanat, en 2022, soit une hausse de 2,5%.

«L’apprentissage apparaît comme un tremplin efficace vers l’emploi. La Dares indique que deux jeunes sur trois sont en situation d’emploi six mois après leur apprentissage», souligne Pôle emploi. Toutes les manifestations de cet événement et les offres d’emploi en alternance disponibles sont à retrouver sur www.pole-emploi.fr.