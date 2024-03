RMC Story lance la première compétition de tatouage à la télévision

Le principe ? Tous les lundis, l’émission accueillera quatre nouveaux artistes professionnels, qui s’affronteront au cours de trois épreuves. Après deux défis, un technique (one line, liens familiaux, mythologie, humour, animaux, etc.) et un créatif, l’un des quatre participants sera éliminé, perdant ainsi sa chance de participer à la dernière épreuve d’expression libre.

«Une compétition de tatouage, la première de la télé française, nous a semblé assez naturelle parce que, depuis la création du canal en 2013, on a toujours eu des émissions sur le sujet, comme ‘Ink Master’, qui a un grand succès», explique le directeur des programmes, Julien Lalande, cité par le journal 20 Minutes.

Des « pastilles historiques » pour éclairer le téléspectateur

Présentée par la danseuse bulgaro-canadienne Denitsa Ikonomova, la première émission a été lancée lundi 11 mars, à 21h05. Ce programme sera diffusé sur une période de six semaines, aboutissant à l’élection de six gagnants. Pour départager les candidats, la chaîne a recruté trois tatoueurs de renom : Kalie, Dimitri HK et Mikael de Poissy.

Mais l’émission se veut aussi pédagogique, ajoute 20 Minutes, citant la production : «Des pastilles historiques contextualiseront les défis et expliqueront pourquoi ils s’ancrent, par exemple, dans un mouvement plus ancien ou correspondent à l’évolution de la maîtrise des techniques».