Produits bio : dernière ligne droite pour s’inscrire aux Trophées Natexpo

Ce concours, organisé par le salon professionnel Natexpo, récompense les produits et les entreprises bio les plus novateurs. La clôture des inscriptions est prévue le 12 mai.

Les prix seront remis pendant le salon Natexpo (Spas Organisation), qui se tiendra à Paris du 22 au 24 octobre. Pour être éligible, les produits qui seront mis en compétition devront avoir été commercialisés lors de l’année écoulée, c’est-à-dire en 2022.

Il sera possible de concourir dans les huit catégories suivantes – produits frais, produits d’épicerie sucrés, produits d’épicerie salés, boissons, compléments alimentaires, cosmétique et hygiène, écoproduits/écoservices, services et équipements pour le magasin et les marques -, ainsi que, pour cette édition, deux nouvelles catégories, «ingrédients et matières premières» et «petites pépites», qui récompensera les petites structures innovantes.

Enfin, autre nouveauté : le jury, qui réunit des professionnels de la santé, du bien-être, des journalistes, des experts du bio et des distributeurs, a été renouvelé cette année, avec, notamment, l’arrivée d’Emna Everard, qui a lancé la marketplace Kazidomi, Vicplusgreen, une influenceuse, Sylvain Zaffaroni, co-fondateur du média Pour Nourrir Demain, Silène Levoir Levillain, membre de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec), et Laure Jeandemange, rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques.