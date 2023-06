L’objectif de ce prix est double : d’une part, récompenser les collectivités locales qui encouragent et soutiennent l’artisanat sur leur territoire, et, d’autre part, reconnaître l’impact positif de l’artisanat sur le développement économique local. Les communes lauréates se voient attribuer le label «Ma Ville, Mon Artisan», une distinction qu’elles peuvent afficher pour promouvoir leur soutien à l’artisanat.

Organisé en partenariat avec la caisse complémentaire de retraite Médicis et le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et de la chaîne LCP, ce concours est ouvert aux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le jury est composé du président de CMA France, Joël Fourny, le président de Médicis, ainsi que des représentants de la Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional (CMAR), de Régions de France, de l’ANCT et du partenaire média, la chaîne LCP.

Les catégories du concours « Ma Ville, Mon Artisan »

Le concours «Ma Ville, Mon Artisan» propose cinq récompenses : l’innovation, le développement durable, le développement économique et l’emploi, la culture et le patrimoine, et un prix «coup de coeur».

Innovation/Transformation digitale».

Le jury recherchera l’innovation dans les produits et services, les procédés de fabrication ou de commercialisation, l’organisation et le management et la capacité à intégrer le numérique dans les entreprises, y compris l’accessibilité à Internet.

Développement durable/Éco-responsable

Le se penchera sur le soutien à l’utilisation de produits et matériaux éco-certifiés, l’optimisation de la consommation énergétique, la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’augmentation de la durée de vie des produits. Le rôle des entreprises artisanales dans la rénovation énergétique des bâtiments et les mobilités durables sera également pris en compte.

Développement économique et emploi

Ce prix vise à récompenser les collectivités qui font preuve d’une approche proactive en matière de préservation et de développement des services artisanaux de proximité. Les critères incluent le développement de produits immobiliers adaptés aux besoins des entreprises artisanales, la création d’outils mutualisés à destination de ces entreprises, le soutien et l’accompagnement des entreprises locales pour anticiper les difficultés.

Culture et patrimoine

Les collectivités mises à l’honneur ici sont celles qui valorisent l’artisanat à travers la rénovation de bâtiments anciens, la promotion des savoir-faire et produits artisanaux, la création de parcours de découverte des métiers artisanaux, et la promotion de la culture et du patrimoine français auprès des jeunes publics.

Prix coup de cœur Médicis

Pour cette édition, ce prix récompensera un dossier parmi tous ceux reçus, toutes catégories confondues.

L’appel à candidatures se termine le 29 septembre. Ensuite, le jury se réunira à la mi-octobre pour sélectionner les lauréats. Enfin, les prix seront remis le 22 novembre lors du Salon des maires et des collectivités locales, à Paris.