L’événement Sephoria aura donc lieu au 150 de la rue de Rivoli, à Paris, sur les trois étages du magasin. La première journée sera réservée aux clientes disposant de la carte Sephora Gold et la seconde journée sera accessible à tout le monde, de 9h à 21h, selon Fashion United.

Les tarifs : les entrées sont à 35 euros pour les clientes Gold et 45 euros pour le grand public. Il sera possible de les acheter dès le 7 septembre sur le site de Sephora. L’enseigne remettra à chaque participant un sac cadeau de produits sélectionnés par les marques distribuées dans la chaîne de parfumeries, «d’une valeur nettement supérieure à la valeur de l’entrée».

Des masterclasses et des rencontres avec des experts et des fondateurs de marques et la présentation de l’offre Noel 2023 sont également prévues, ainsi qu’un café éphémère, un espace interactif baptisé Sephora Universe et d’autres animations inédites.

Création d’avatars sur une plateforme virtuelle

Lancée en 2018, les deux premières éditions de Sephoria ont eu lieu à Los Angeles. En 2021 et 2022, l’événement s’est tenu en ligne à cause de la pandémie. Cette année, l’édition américaine aura lieu les 29 et 30 septembre dans un format hybride, avec un événement payant en direct à New York (Silver Key pour 99 dollar et Gold Key pour 349 dollars) et une expérience virtuelle mondiale gratuite sur certains marchés.

Les visiteurs de la plateforme virtuelle pourront créer leurs propres avatars pour découvrir de nouveaux points de contact sociaux, discuter en direct avec les conseillers beauté Sephora et jouer à des jeux qui leur permettront de gagner des points Beauty Insider, indique un communiqué du distributeur. Les participants peuvent aussi échanger un NFT gratuit unique, ou P.O.A.P (Proof of Attendance Protocol), en entrant dans l’espace qui peut être ajouté gratuitement aux portefeuilles Crypto.