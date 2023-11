Nicolas Debray, le nouveau président de Nocibé

Nicolas Bray, 46 ans, connaît bien le retail, et tout particulièrement dans l’univers de la beauté. Il occupait jusque-là le poste de président Amériques de l’enseigne The Body Shop, la filiale du groupe brésilien Natura & Co qui vient d’être cédée au fonds allemand Aurelius.

Auparavant, il a passé plus de vingt ans au sein du groupe L’Oréal, occupant les postes de directeur pays de L’Oréal Luxe en Corée et de directeur général des nouvelles marques en Chine, où il a dirigé l’expansion de marques fortes telles que Kiehl’s, Biotherm et Helena Rubinstein.

«Avec Nicolas Debray, Nocibé se dote d’un PDG doté d’une longue expertise dans le secteur de la beauté et d’un directeur général ayant une expérience dans le commerce de détail omnicanal, le marketing de produits de beauté haut de gamme ainsi que le positionnement stratégique de la marque», a commenté Sander van der Laan, PDG de Douglas, dans un communiqué.

