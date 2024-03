Spa de Maison Villeroy à Paris : le choix de la longévité

C’était déjà un lieu atypique. Maison Villeroy, le palace de poche du groupe The Collection, niché à deux pas de l’avenue Montaigne, fondé sur le principe d’une maison privée et composé de onze appartements, suites et chambres, offrait déjà un service chaleureux qui le distinguait des grands établissements.

Pour son spa, certainement le plus confidentiel de Paris, la direction a misé sur la demande de longévité. Objet de tous les fantasmes, le retardement du vieillissement des cellules fait l’objet d’une concurrence acharnée dans l’industrie de la beauté. La NAD+, une coenzyme jouant un rôle crucial dans l’amélioration de la production d’énergie cellulaire et du sommeil, attire tous les regards de la cosmétique. C’est l’ingrédient de base des deux marques choisies par le spa pour une approche globale In et Out : Intuisse et NADClinic.

Des perfusions et des soins personnalisés

Le spa propose, en exclusivité pour la France, une gamme d’infusions personnalisables administrées par perfusion, à combiner avec son offre de soins prodigués en cabine. Leader mondial de la production et distribution d’infusions de NAD+, le groupe NADClinic se veut le porte-parole d’une approche de santé personnalisée, à la fois holistique et sensorielle.

Pour compléter ces infusions aux multiples effets, les soins Intuisse, marque créée en 2022, proposent un protocole visage signature, qui combine sérum, masque, massage liftant et électrostimulation musculaire, accompagné d’un soin «dépolluant» des yeux et d’une hydratation profonde.

En option, le soin peut s’agrémenter d’une luminothérapie LED ou d’une oxygénation. Ces traitements de pointe ont un prix : 549 euros l’infusion anti-fatigue de 90 minutes ; soin visage signature 90 minutes avec 2 add-on au choix : 400 euros.

Spa Intuisse, Maison Villeroy, 23, rue Jean Goujon, à Paris.

