« Rééquilibrer son microbiote intestinal permet d’améliorer son confort de vie »

Profession bien-être : Pourquoi parle-t-on autant du microbiote intestinal aujourd'hui ?

Jacques Burille : Les médecins parlent de plus en plus du microbiote, c’est vrai. Parce que, grâce à l’évolution de la recherche, de la science et des techniques de séquençage ADN, on découvre tous les jours ses propriétés. Depuis quelques années, on a vraiment découvert toute son importance, notamment dans les pathologies chroniques et celles liées aux syndromes intestinaux.

Votre établissement, l’Aïga resort thermal, en a fait l’une de ses spécialités. Pour quelle raison le thermalisme s’intéresse-t-il au microbiote intestinal ?EAvant ces découvertes, la station de Châtel-Guyon était déjà spécialisée dans les pathologies de l’intestin – on parlait plus autrefois de «flore intestinale» -, grâce à son eau, qui est très chargée en minéraux, notamment en magnésium et en silice. On a d’ailleurs fait des études scientifiques qui ont démontré l’intérêt de sa composition minérale sur les pathologies digestives.

Fort de cette expérience et avec l’évolution des connaissances du microbiote, on a mis en place une prise en charge autour de la cure thermale qui est globale. Aujourd’hui, on parle de médecine intégrative, car on associe à la fois des soins thermaux, de l’activité physique adaptée et des conseils de nutrition personnalisés.

Comment expliquez-vous l’intérêt du public pour ce type de cure ?

C’est certainement multifactoriel. Il y a d’abord un débat et une recherche autour de l’alimentation, notamment de l’alimentation transformée. Les habitudes alimentaires ont évolué, et pas forcément dans le bon sens, avec une sédentarité de plus en plus élevée. Les gens ont besoin de réapprendre les fondamentaux. On observe aussi un nombre croissant de pathologies chroniques,

À Châtel-Guyon, qui est agréé pour la rhumatologie, nous accueillons également des curistes pour de la fibromyalgie. Et on sait que 70% des gens qui développent ce type de pathologie ont également des déséquilibres au niveau du microbiote, que l’on appelle «dysbiose». Rééquilibrer son microbiote intestinal permet d’améliorer son confort de vie et éventuellement sa pathologie chronique. Tout est lié.

Propos recueillis par Georges Margossian.