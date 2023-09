Régime sans additifs alimentaires : décodez les étiquettes

En les excluant, le régime sans additifs vise, non seulement à promouvoir une meilleure santé, mais aussi à encourager une alimentation plus naturelle, centrée sur des aliments frais, complets et, idéalement, biologiques. Cette approche demande une lecture attentive des étiquettes, un intérêt pour la cuisine maison et une approche critique des allégations marketing des produits alimentaires.

Qu’est-ce qu’un additif alimentaire ?

Un additif alimentaire désigne une substance ajoutée à la nourriture, principalement pour des fonctions non nutritives. Par exemple, pour améliorer l’aspect, la saveur, la texture ou la durée de conservation des produits. L’utilisation d’additifs est souvent un signe que l’aliment a été transformé ou ultra-transformé…

Et pour cause, les additifs permettent de réduire les coûts de fabrication, augmenter la durée de vie des produits et rendre ces aliments reconstitués plus appétissants pour les consommateurs. Revers de la médaille : la consommation régulière d’aliments ultra-transformés, riches en additifs, est associée à un risque accru de maladies chroniques.

Les familles d’additifs et leur codification

La réglementation a introduit une codification pour les additifs, afin d’aider les consommateurs à les identifier sur les étiquettes des produits. Chaque additif reçoit un code composé d’un «E» suivi de chiffres, selon sa catégorie et sa fonction. Voici les principales familles :

• Les colorants (E 100) : ils sont utilisés pour donner ou restaurer la couleur des aliments.

• Les conservateurs (E 200) : ces substances empêchent ou réduisent la croissance des micro-organismes, prolongeant ainsi la durée de vie des produits.

• Les antioxydants (E 300) : ils préviennent l’oxydation des aliments, évitant leur rancissement et la décoloration.

• Les agents de texture (E 400) : ils influencent la texture des aliments, en les épaississant, stabilisant ou gélifiant.

• Les anti-agglomérants (E 500) : ils empêchent les particules de s’agglomérer.

• Les exhausteurs de goût (E 600) : Ils renforcent ou modifient la saveur ou l’odeur des aliments.

• Les édulcorants (E 900) : Ils apportent une saveur sucrée aux aliments, souvent sans les calories associées au sucre.

• Additifs divers (à partir des E 1000) : Cette catégorie englobe une variété d’additifs qui ne correspondent pas nécessairement à une fonction spécifique et peut inclure ceux ayant des usages multiples.

Les avantages d’un régime sans additifs

Opter pour un régime sans additifs peut présenter de nombreux avantages, tant pour la santé que pour l’environnement. D’abord, il encourage la consommation d’aliments plus naturels et de haute qualité. En évitant les additifs, on s’oriente vers des produits moins transformés, qui conservent davantage leurs nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les antioxydants.

Éliminer les additifs peut aussi aider à réduire les risques d’allergies et d’autres complications de santé. Enfin, adopter ce type de programme alimentaire revient souvent à soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement et éthiquement responsable. Cela inclut les méthodes d’agriculture qui ont un impact moindre sur l’environnement en réduisant l’usage de produits chimiques et de pesticides.

Comment adopter un régime sans additifs ?

Premier réflexe : lire attentivement les étiquettes. En les scrutant à la loupe, on peut repérer et éviter les additifs qui pourraient être nocifs. Naturellement, les aliments non transformés ou simplement légèrement transformés devraient être privilégiés. Ces produits sont non seulement plus riches en nutriments, mais contiennent aussi moins d’additifs.

La préparation de repas à la maison avec des ingrédients frais est une autre manière efficace d’échapper aux additifs, car elle offre un contrôle total sur les ingrédients utilisés. Enfin, lorsqu’il s’agit de manger à l’extérieur, il faut privilégier des établissements qui proposent des mets faits maison, et donc éviter les chaînes de restauration rapide, qui ont tendance à utiliser abondamment les additifs.

Dans ces conditions, la recherche de produits sans ce type de substance, en particulier dans les supermarchés traditionnels, peut s’avérer ardue. De plus, leur absence ne signifie pas nécessairement que le produit est sain. En effet, un aliment peut ne contenir aucun additif tout en étant saturé de sucre, de sel ou de matières grasses.

Autre point à surveiller : en cas d’allergie, mieux vaut s’assurer préalablement que les symptômes que l’on souhaite traiter ne sont pas causés par une substance autre qu’un additif alimentaire. Par ailleurs, éliminer simultanément de nombreux additifs peut restreindre considérablement les options alimentaires, et donc la variété et le nombre de calories consommées…

Le régime sans additifs du Dr Ben Feingold

Ce programme a été initié par le Dr Ben Feingold dans les années 1970. Ce pédiatre et spécialiste des allergies a élaboré une théorie selon laquelle il existerait une prédisposition héréditaire à l’hyperactivité chez certains enfants. Selon lui, elle pourrait être éliminée ou atténuée grâce à un régime alimentaire sans additifs.

Son régime exclut donc les colorants et les saveurs artificiels, les édulcorants artificiels, la caféine, les produits contenant des salicylates, et privilégie les glucides complexes. Cette relation entre additifs et TDA/H (Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité) n’a toutefois pas été confirmée par des études ultérieures.

