Paris accueille un nouveau rendez-vous beauté et bien-être

Pas moins d’une centaine de marques de cosmétiques, des plus établies aux plus récentes, y seront présentes, notamment On the Wild Side, Antipodes, Minois Paris (soins enfants), Eclo (maquillage) et Holidermie.

Ce nouveau rendez-vous propose aussi des animations. Cut By Fred déploiera un bar à boucles, MyBlend, la marque beautytech du groupe Clarins, initiera les curieux à la luminothérapie grâce à son masque innovant. Pour les adeptes de la clean beauty, le concept-store Oh My Cream! sera également présent.

Une journée dédiée aux échanges professionnels

On y trouvera aussi un bar à collagène avec Glowery, un focus sur la lithothérapie avec Sentara, voire un remodelage fessier proposé par Fessialiste. À cela s’ajouteront des conférences et des ateliers sur la beauté, le bien-être, la nutrition et le sport.

Enfin, The New Well consacrera une journée aux professionnels du secteur, le lundi, avec un espace dédié, conçu pour favoriser les échanges commerciaux, les rencontres et la présentation d’innovations.

Organisatrice de l’événement, la communicante Tiffany Buathier évoluait auparavant dans le monde digital avec son compte Instagram The Good Live. À travers cette plateforme, elle présentait un agenda de lives orchestrés par des marques et des influenceurs, couvrant principalement les domaines du sport, de la beauté et du bien-être.

Du 9 au 11 septembre, The New Well, Carré du Temple, 4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris. Le prix d’entrée est fixé à 24 euros.