Ouverture du centre de balnéothérapie Calicéo dans les Yvelines

Après deux ans de travaux, le groupe Lyonnais a ouvert au public une nouvelle implantation près de Versailles, le 16 septembre dernier. Le site s’étend sur plus de 5 000 m2, abritant des bassins intérieurs et extérieurs, équipés de jacuzzis, de sièges à bulles, de lits et bains bouillonnants et de jets à forte pression.

À ces équipement s’ajoutent des saunas, des hammams, des cours collectifs (aquagym, aquabike, aquatraining, aquapilates…) et une dizaine de cabines de soins esthétiques et de massages. C’est Thalgo qui a été choisie comme marque de cosmétique partenaire.

Plus de 17 millions d’euros ont été investis dans la construction de ce nouveau centre Calicéo, selon Le Moniteur. Le groupe lyonnais, déjà implanté dans six grandes agglomérations (Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Pau et Perpignan) prévoirait d’ouvrir quatre autres centres dans les départements de la Seine-et-Marne, notamment Lieusaint d’ici à la fin de l’année, du Val-d’Oise, du Nord et du Bas-Rhin.

