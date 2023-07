Salles de sport : Basic Fit sanctionné par la DGCCRF

La sanction contre Basic Fit a été prononcée par la directrice départementale de la protection des populations du Nord à la suite à une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le département du Nord entre mars 2022 et janvier 2023.

L’enquête a mis en évidence plusieurs anomalies dans les salles de sport de la chaîne. Plus précisément, les agents de la DGCCRF ont relevé un défaut d’information des consommateurs avant la souscription de leur abonnement, notamment sur les conditions de résiliation et la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. Ils ont aussi constaté une absence de remise de facture.

Des sites Internet en infraction

Le site Internet de l’enseigne n’est pas non plus en conformité avec la législation, selon la DGCCRF. Les pages basic-fit.com et webshop.basic-fit.com/fr présenteraient des «clauses interdites dans leurs conditions générales de ventes».

Ces sites ne fourniraient pas aux consommateurs «les informations contractuelles sur un support durable», ce qui est obligatoire pour un contrat conclu à distance. De plus, les modalités de collecte et de modération des avis clients sur le site de Basic Fit n’ont pas été précisées, ce qui pose problème pour les enquêteurs.

Ce n’est pas la première fois que des salles de sport se trouvent dans la ligne de mire de la DGCCRF. En 2019, environ 65% des établissements contrôlés étaient en anomalie sur au moins un point de réglementation, un taux qui est passé à 57% en 2020 en raison de contrôles moins fréquents durant la crise sanitaire.