En Islande, le célèbre Blue Lagoon menacé par une éruption volcanique

Accumulation de magma dans le sol, tremblements de terre à répétition… Le très prisé site touristique du sud-ouest de l’Islande a dû fermer ses portes le 9 novembre. Depuis le 24 octobre, en effet, une multiplication de petits tremblements sismiques secouait la péninsule de Reykjanes, où se situe le Blue Lagoon, poussant au départ certains touristes, avant même l’annonce officielle.

Par précaution, les autorités ont fait évacuer tous les habitants de la ville voisine de Grindavík, le 10 novembre, et l’éruption s’est finalement produite à Sundhnúkagíga, une zone volcanique située un peu plus au nord. Fin de l’histoire ? Visiblement, non, même si l’Institut météorologique d’Islande estime que l’éruption est en train de s’affaiblir depuis un mois.

Réveil de l’activité sismique depuis 2019

Après avoir rouvert partiellement ses portes le 17 décembre, le spa de destination est revenu précipitamment sur sa décision. «Alors que l’éruption se poursuit à Sundhnúksgíga, il y a une probabilité accrue que d’autres événements s’ouvrent le long de la fissure d’origine ainsi que plus au nord ou au sud», met en garde un bulletin météo mardi soir.

C’est le cinquième gonflement du sol observé dans la région depuis le réveil de l’activité sismique sur la péninsule de Reykjanes en décembre 2019, après quelque 800 ans de sommeil. Ce destination spa de 8 700 m2 a été lancé en 1992. Avec près d’un million de visiteurs par an, son chiffre d’affaires était estimé à 125 millions d’euros avant la crise sanitaire.