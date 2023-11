Du massage aux thérapies géniques : les tendances bien-être du marché américain

#1 – Le massage se spécialise

Ce n’est plus un secret : le massage a acquis ses lettres de noblesse un peu partout dans le monde. Mais les clients, en particulier ceux qui mènent une vie active et parfois stressante, veulent plus qu’un simple moment de détente.

Si le massage de relaxation est toujours en vogue dans les spas et les centres de bien-être, la tendance est plutôt aux massages personnalisés, qui ciblent des points de tension particuliers. En bref, les clients demandent des résultats précis, comme la disparition de douleurs chroniques ou encore la récupération sportive.

Les masseurs ne sont plus de simple exécutants de manoeuvres codifiées de façon uniforme, mais deviennent de vrais spécialistes du mieux-être. Le secteur du massage se professionnalise et se structure pour répondre à la demande.

#2 – Les thérapies sonores se démocratisent

Jadis réservées aux amateurs d’exotisme et de massages aux bols chantants, les thérapies sonores attirent de plus en plus des clients qui souhaitent marier pratiques de bien-être traditionnelles et technologies plus actuelles.

L’immersion dans des «bains sonores» implique l’utilisation à des fins curatives des bols chantants, mais aussi des diapasons et des gongs. La méthode séduit les clients stressés et anxieux, de plus en plus nombreux, qui trouvent dans les thérapies sonores un moyen de soulager leurs tensions.

#3 – Des destination spas en réalité virtuelle

La réalité virtuelle, tout comme l’intelligence artificielle, s’insinuent partout, même dans le bien-être. La combinaison peut paraitre surprenante, mais elle permet de rendre des thérapies accessible à un public beaucoup plus large.

Tout le monde n’a ni le temps, ni les moyens financiers nécessaires de s’offrir un séjour dans un destination spa pour s’évader, faire le vide et se reconnecter à soi-même. Or, la réalité virtuelle peut amener ces destinations de bien-être directement dans votre salon.

Bien sur, nous n’en sommes pas encore à recevoir un massage virtuel – une question de temps ? -, mais plusieurs pratiques de bien-être, comme la méditation ou le yoga se prêtent bien au jeu. Et ce n’est qu’un début.

#4 – Immersion dans la nature

Bain de forêt, reconnection à la nature… Est-ce la conséquence du confinement lors de la pandémie ? Jamais on n’a parlé autant d’immersion dans la nature et des bénéfices physiques et mentaux à se connecter à la nature… Toutes ces pratiques ont pour but de favoriser la «détox numérique» et faire comprendre l’intérêt de privilégier le monde extérieur au détriment des appareils connectés.

Le gros avantage de cette tendance, c’est qu’au-delà de la simple promenade en solitaire, elle permet aussi de favoriser les activités sociales comme la randonnée ou l’observation de la faune.

#5 – L’essor des thérapies géniques

Les gênes sont à la mode ! Les récents progrès de la recherche génétique ont permis de populariser les thérapies géniques. Les amateurs de bien-être peuvent maintenant avoir accès à une approche personnalisée de leur bien-être, grâce à l’analyse de leur ADN.

En fonction de cette analyse, les thérapeutes peuvent déterminer ce dont une personne aurait besoin pour se sentir mieux. Cela signifie aussi collecter des informations importantes sur les besoins nutritionnels et les conditions de santé des individus. Pour le moment, cette collecte reste liée à une démarche très personnelle, réservée à un public aux moyens financiers importants.

LIRE AUSSI : Les marques de cosmétiques à l’heure de l’Intelligence artificielle