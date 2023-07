Points de Knap : soulagement de la douleur et relaxation

La stimulation de ces points spécifiques, connus sous le nom de «points de Knap», a pour but de diminuer la douleur ressentie, offrant un soulagement des tensions musculaires. C’est Gëorgia Knap (1866-1946), un inventeur français un peu touche à tout, qui a conçu cette méthode originale visant, à l’origine, à ralentir le vieillissement du corps.

Elle est aujourd’hui utilisée dans certains cercles de la thérapie manuelle et du massage pour la gestion de la douleur et la relaxation. Selon Knap, le corps humain possède 18 points principaux et 15 points secondaires symétriquement placés là où les tensions peuvent s’accumuler.

Ils sont classés en trois catégories : actifs, passifs et absents. Un point est qualifié d’actif quand les tensions sont ressenties sans même y appliquer de pression, tandis qu’un point passif ne devient douloureux que lorsqu’une pression est exercée. Un point absent est une zone dépourvue de tension et de douleur.

Techniques de massage des points de Knap

La techniques de massage utilisée pour les points de Knap varie, mais l’objectif central reste le même : libérer les tensions accumulées. Les 18 points principaux, identifiés de K1 à K18, doivent être massés dans leur ordre respectif.

L’outil utilisé pour masser ces points peut varier d’un praticien à un autre. Il peut s’agir d’un cristal, d’un pilon, d’un bâton ou même de son pouce. Le thérapeute exerce une pression directe sur la tension musculaire tout en effectuant des rotations d’un côté, puis de l’autre pendant une trentaine de secondes. Cette approche peut être désagréable et douloureuse sur le coup, mais une sensation de bien-être se fait sentir dès que la pression est relâchée et que la tension est libérée.

Au-delà des rotations sur les points de Knap, d’autres manœuvres de massage comme le lissage, le modelage et le pétrissage peuvent être employées pour améliorer l’efficacité du massage et le bien-être du client. La réflexologie est souvent utilisée en complément pour maximiser les effets du massage.

En plus du massage des points qui portent son nom, Gëorgia Knap a suggéré des modifications alimentaires et une bonne hygiène de vie, pour optimiser les effets et favoriser la vitalité. Son approche met en lumière une philosophie holistique de la santé qui embrasse à la fois le soin physique et le mode de vie.

Bienfaits et effets secondaires des points de Knap

La technique des points de Knap visent à apaiser les tensions musculaires et le stress. En stimulant ces points spécifiques, la circulation sanguine est améliorée, ce qui renforce le système immunitaire de l’organisme et favorise une bonne santé globale. Cependant, comme toute thérapie manuelle, des effets secondaires peuvent survenir.

D’une part, les points où une douleur trop importante est ressentie doivent être évités. D’autre part, il est fortement déconseillé de recevoir un massage des points de Knap en cas de claquage, de déchirure musculaire, de rupture de ligaments ou de tendons. Il est aussi déconseillé dans les situations où les risques d’hémorragie ou de phlébite sont élevés.

