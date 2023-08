Massage : comment offrir à votre client une détente absolue

Règle 1 : se mettre à l’aise

Mettez-vous dans la tenue que vous estimez la plus confortable pourvu qu’elle soit compatible avec le code vestimentaire de l’établissement. Bien sûr, pour éviter toute mauvaise surprise, vous vous serez renseigné au préalable sur ce code.

Pour un massage à l’huile, vous avez trois solutions : garder vos sous-vêtements si vous ne craignez pas qu’ils soient tachés, vous mettre nu si vous n’êtes pas pudique, si c’est autorisé, ou enfiler le string jetable – pas vraiment «fashion» -, mis à votre disposition. Dans le cas d’un massage habillé, une tenue adaptée est généralement fournie.

Règle 2 : fermer les yeux

Généralement, l’état de relaxation visé par un massage se caractérise par un rythme cérébral appelé «alpha». Votre cerveau se mettra plus facilement en ondes alpha si vous êtes dans une position confortable les yeux fermés.

Tant que vos yeux sont ouverts, les fréquences restent à un niveau plus élevé : le rythme bêta, celui de la veille totale, de l’action, de la réflexion. En fermant les yeux, vous vous coupez des stimuli visuels. Votre cerveau peut ainsi descendre en fréquence au niveau alpha, voire au niveau thêta, celui de la relaxation profonde, ou même en delta, le niveau du sommeil.

Règle 3 : garder le silence

Durant un massage, plus que jamais, le silence est d’or. La parole maintient le cerveau en activité. Ce qui, nous venons de le voir, l’empêche d’atteindre le rythme cérébral alpha de la relaxation. De plus, si vous parlez, votre masseuse vous écoute… et vous répond. De ce fait elle n’est pas concentrée sur le massage.

Elle ne peut plus avoir accès au vide intérieur que réclame une prestation de qualité. Vous serez donc doublement pénalisé dans votre quête de détente. Mais se taire ne suffit pas : bâillonnez aussi votre petite voix interne qui ressasse mille pensées. Soyez dans votre corps et dans vos sensations, plutôt que dans vos réflexions.

Règle 4 : rester au chaud

La température du corps n’est pas constamment à 37°C : elle varie au cours de la journée de 36,1°C à 37,8°C. Cette évolution suit un rythme circadien et peut être influencée notamment par la luminosité. L’absence de lumière, même artificielle, détectée par la rétine entraîne la production de mélatonine (l’hormone du sommeil) par la glande pinéale.

Cela déclenche alors, sous contrôle de l’hypothalamus, une baisse de la chaleur interne du corps et un ralentissement du métabolisme. Le corps se refroidissant au cours du soin, il est important d’être bien couvert ou d’être dans une pièce suffisamment chauffée. Car rien ne gâche plus un massage que la sensation de froid.

Règle 5 : s’installer confortablement

L’installation sur la table de massage, le futon ou la chaise est primordiale. Assurez-vous dès le début du meilleur confort pour profiter pleinement de votre soin. Il faut à tout prix éviter ou limiter les douleurs, l’ankylose, l’engourdissement.

Si vous avez les cervicales fragiles, réclamez un petit oreiller, surtout pour les phases du massage en position latérale. En position ventrale, n’hésitez pas à demander l’ajout d’une têtière pour garder la tête dans l’axe. En cas de douleurs lombaires, faites surélever vos genoux à l’aide d’une serviette roulée ou d’un accessoire prévu à cet effet (bolster).

Règle 6 : communiquer ses besoins

À n’importe quel moment du massage, faites part au masseur de vos besoins et de vos souhaits. Il désire autant que vous que la séance soit la plus bénéfique possible. Pensez à tout ce qui pourrait améliorer votre bien-être : le confort, la température, la musique, les odeurs, l’huile, la luminosité, la force du massage.

Communiquez à votre praticien la moindre tracasserie. Le cas échéant, demandez-lui d’éviter certaines zones pour lesquelles le massage vous est désagréable ou, au contraire, d’insister sur certaines parties du corps en tension extrême.

Règle 7 : s’abandonner

Laissez-vous faire, tout simplement. Ne résistez pas aux mouvements que cherche à amorcer votre masseuse. Inversement, réprimez aussi votre envie de l’aider en lui tendant un bras ou une jambe. Abandonnez le contrôle et l’énergie ne tardera pas à mieux circuler dans votre corps, tandis que votre mental goûtera pour quelque temps le repos.

Nous sommes tous naturellement souples. Mais c’est souvent notre rigidité mentale, notre volonté de contrôle, notre résistance aux changements, qui coincent nos articulations, raidissent nos muscles et empêchent notre corps de se mouvoir avec aisance.

