Championnat d’Europe de massage : la France sauve l’honneur

C’est au coeur de la Transylvanie, dans la ville roumaine de Sibiu, que se sont déroulés, le week-end dernier, les championnats européens de massage, dont voici le palmarès complet.

Ce fut trois jours intenses d’échanges, de démonstrations et de découvertes pour les 85 participants, représentant 21 pays, à cette troisième édition des championnats d’Europe de massage, dont certains de nos lecteurs ont pu suivre sur Facebook les lives des prestations les plus abouties.

De l’avis général, les organisateurs avaient placé la barre haut, car le niveau général était supérieur à celui des années précédentes. À tel point que tous les participants, même repartis sans médaille, ont tous eu la sensation d’avoir partagé à Sibiu un moment exceptionnel. Il faut dire que l’environnement méritait aussi le détour : le magazine américain Forbes a classé Sibiu comme le 8ème endroit le plus idyllique à vivre d’Europe !

La Roumanie et le Royaume-Uni en tête

Côté palmarès, la palme revient au pays hôte, la Roumanie, très représentée et qui décroche une médaille d’or, deux médailles d’argent, une médaille de bronze et une mention spéciale «Innovation», avec le doublement récompensé Laurentiu Stanescu.

Les Britanniques, de leur côté, ont raflé trois médailles d’or et une médaille d’argent, avec deux candidates, Sarah Wigham et Katalin Puskas, si difficiles à partager, qu’elles ont remporté ex-aequo la médaille d’or en massage wellness/spa et le titre très convoité de meilleur praticien européen 2023 !

La France n’a pas à rougir de sa participation, avec trois médailles de bronze, dont deux remportées par Nadine Stark Chognon, qui avait déjà obtenu le 30 avril deux médailles d’or et une médaille de bronze aux championnats nationaux suisses. Parmi les francophones, on notera aussi la double performance du belge Marius Malarme, qui obtient une médaille d’argent en massage sportif et une mention spéciale en préparation de la table.

Palmarès complet

Mentions spéciales

Innovation : Laurentiu Stanescu (Roumanie).

Empathie : Maria Bianco (Malte).

Préparation de la table : Marius Malarme (Belgique).

Meilleur massage international

Or : Tsai Huei Ping (Taïwan).

Argent : Idan Meiri (Israel).

Bronze : Alisia Popkov (Israel).

Meilleur massage inspiration asiatique

Or : Dr Surasak Jittavisutthikul (Germany).

Argent : Gergely Barbas (Roumanie).

Bronze : Carole Condamine (France).

Meilleur massage visage

Or : Roberta Bajan (Roumanie).

Argent : Anna Tsankova (Royaume-Uni).

Bronze : Matei Cosmina Florina (Roumanie).

Meilleur massage sportif

Or : Sarah Wigham (Royaume-Uni).

Argent : Marius Malarme (Belgique).

Bronze : Nadine Stark Chognon (France).

Meilleur massage wellness-spa

Or ex-aequo : Sarah Wigham (Royaume Uni) et Katalin Puskas (Royaume-Uni).

Argent : Emil Eleretov (Bulgarie).

Bronze : Marius Malarme (Belgique).

Meilleur massage inspiration occidentale

Or : Cornelia Drocan (Roumanie).

Argent : Laurentiu Stanescu (Roumanie).

Bronze : Nadine Stark Chognon (France).

Meilleur praticien européen

Ex-aequo : Sarah Wigham (Royaume-Uni) et Katalin Puskas (Royaume-Uni).