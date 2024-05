Championnat d’Europe de massage 2024 : la France décroche neuf médailles !

«Ne venez pas pour les médailles, venez par passion», répétait depuis trois mois, Julien Elis, président de la New Massage association, l’organisateur de ce championnat d’Europe. Message reçu, visiblement, par tous les participants, car si chacun, en secret, espérait bien repartir avec un titre ou une récompense, l’ambiance a été conviviale, chaleureuse et dépourvue de tout esprit de compétition.

C’est bien la passion du massage qui avait attiré à Rome des masseurs venus de 33 pays, non seulement d’Europe mais aussi de contrées plus lointaines, car l’événement comprenait aussi une épreuve internationale. Dès le premier jour des épreuves, le ton était donné.

Le lieu, orné de hautes colonnes, était une découverte en soi, avec des projections animées sur les murs, changeant en fonction des différentes catégories de massage et une atmosphère sonore très particulière. Music Source, l’un des sponsors, avait mis à disposition ses musiques de soin adaptées à chaque type de massage.

Ajoutez-y la fragrance des huiles de massage, la concentration des praticiens, le regard vigilant des juges, et vous aurez une petite idée de l’énergie dégagée lors de l’événement. «Ce championnat ne ressemble à aucun autre. Il est puissant et profondément humain», a estimé Ludovic Maire, le team leader de l’équipe française.

Un team leader qui est reparti le sourire aux lèvres lundi matin, puisque la France a remporté 9 récompenses sur 23, dont une médaille de bronze dans la catégorie Best Western massage pour le chef de l’équipe. «Ce qui me rend le plus fier, c’est que tous les Français présents ont donné le maximum. Nous avons pu démontrer la qualité des praticiens français», s’est félicité le team leader auprès de Profession bien-être.

Le titre de meilleur masseur européen est revenu au Polonais Pawel Lamparski, ainsi qu’une médaille d’or en massage sportif. Vous trouverez ci-dessous le palmarès complet du championnat.

Catégorie Best Massage International

Cette épreuve est ouverte aux masseurs internationaux venus de pays non européens.

Médaille d’or : Al Poliarco (Etats-Unis)

Médaille d’argent : Miranda Tsai (Taïwan)

Médaille de bronze : Juan José Aries (Argentine)

Catégorie Best Asian Inspired Massage

Il s’agit du meilleur massage d’inspiration asiatique.

Médaille d’or : Matthew Hua (Suisse)

Médaille d’argent : Wim Stultiens (Belgique)

Médaille de bronze : Natasscia Bristol (Italie)

Catégorie Best Face Massage

L’épreuve couronne le meilleur massage facial.

Médaille d’or : Stéphanie Severino Fernandes (Portugal)

Médaille d’argent : Debora Eunice da Costa-Lopez (Andorre)

Médaille de bronze : Catherine Cerezo (Suisse)

Catégorie Best Sport Massage

Médaille d’or : Pawel Lamparski (Pologne)

Médaille d’argent : Steve Cataldo (France)

Médaille de bronze : Marylise Tanvet (France)

Categorie Wellness Massage

Médaille d’or : Tenzin Ngodop Khangasa (Tibet/France)

Médaille d’argent : Dehlia Laper (France)

Médaille de bronze : David Grand (France)

Catégorie Best Western Massage

Il s’agit du meilleur massage d’inspiration occidentale.



Médaille d’or : Marlene Birger (France

Médaille d’argent : Luca Mari (Italie)

Médaille de bronze : Ludovic Maire (France)

Mentions spéciales du jury

Ces trophées sont des récompenses pour des aspects spécifiques du massage.

Innovation : Dehlia Laper (France)

Table set-up (préparation de la table) : Anthony Brun (France)

Empathie : Marylise Tanvet (France)