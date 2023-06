Projet de loi plein emploi

Après la réforme de l’assurance-chômage à l’automne 2022, le gouvernement veut faire un pas supplémentaire vers la réduction du chômage, en ramenant son taux à 5% d’ici 2027, avec, cette fois, comme priorité, les personnes les plus éloignées de l’emploi. Le projet sera examiné en première lecture au Sénat la première quinzaine de juillet.

Le premier grand chantier de cette réforme est le remplacement de Pôle emploi par France Travail à partir du 1er janvier 2024. L’objectif est de créer un guichet unique pour tous les demandeurs d’emploi, quel que soit leur profil. Il s’agit, pour l’exécutif, de rendre cet accompagnement plus personnalisé et plus directif pour les bénéficiaires du RSA, dont le nombre n’a pas diminué depuis 2017, malgré la baisse du chômage.

Améliorer la coordination des services publics

L’ensemble des acteurs de l’emploi, dont Pôle emploi, les collectivités locales et les missions locales, devront fonctionner en réseau et partager toutes les informations, pour améliorer l’accompagnement des personnes en rupture avec le marché du travail. Le «réseau France Travail» sera composé de l’État, de l’opérateur France Travail, des missions locales, de Cap emploi, des collectivités territoriales, des organismes et associations d’insertion et des CAF.

Tous les demandeurs d’emploi, ainsi que ceux rencontrant des difficultés d’insertion, seront automatiquement inscrits à France Travail. Le but est d’assurer que chaque personne faisant une demande de RSA se retrouve dans les fichiers de l’organisme, alors qu’à l’heure actuelle, seulement 40% des bénéficiaires du RSA sont enregistrés à Pôle emploi.

En outre, chaque inscrit à France Travail devra signer un «contrat d’engagement». Ce contrat précisera que les bénéficiaires du RSA devront accomplir entre 15 à 20 heures d’activité hebdomadaires. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a assuré que ces heures ne représenteront ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire.

Des engagements réciproques pour le RSA

Dans cette logique de droits mais aussi d’obligations, le projet de loi prévoit des sanctions pour les allocataires ne respectant pas leurs engagements. En cas de manquement, le versement du RSA pourra être suspendu, avec une régularisation rétroactive quand la personne respectera à nouveau ses engagements.

Enfin, la réforme comporte aussi des mesures pour les personnes handicapées, visant à les orienter vers le marché du travail ordinaire plutôt que vers des entreprises spécialisées. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé accordée par une Maison départementale des personnes handicapées sera automatiquement transmise à France Travail, permettant ainsi un suivi plus adapté et personnalisé.