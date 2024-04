Polluants éternels : le gouvernement présente son plan anti-PFAS

Ce plan «s’appuie sur la puissance d’analyse scientifique de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour établir le plus rapidement possible des interdictions ciblées des PFAS qui seront identifiés comme toxiques, à l’échelle pertinente et efficace, celle du marché unique», indique le ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, Roland Lescure.

«C’est en revanche le niveau national qui est le plus efficace pour réduire rapidement les rejets de PFAS dans notre environnement, dépolluer nos écosystèmes, assurer la qualité de l’eau potable», poursuit le ministre. Cette initiative fait suite à un plan de diagnostic dévoilé en janvier 2023.

Elle envisage, entre autres, d’élargir ce diagnostic en améliorant «les méthodologies de mesure dans les milieux (eau, air et sol) mais également dans les denrées alimentaires, les matériaux au contact de ces denrées et les biens de consommation», compte tenu des risques toxiques pour la santé humaine. Une «campagne nationale exploratoire des PFAS dans les eaux à destination de la consommation humaine» est aussi annoncée.

Des actions « proactives » dans les cosmétiques

Le gouvernement promet aussi «des actions proactives pour introduire des restrictions des PFAS intentionnellement ajoutés (jouets, textiles et cosmétiques) dans toutes les réglementations sectorielles européennes, et ce, dès les prochains mois», mais «au fur et à mesure de l’avancée des travaux scientifiques européens» de l’ECHA.

Au niveau national, le plan prévoit aussi d’«accélérer la production de valeurs toxicologiques de référence (VTR)» et la «fixation de valeurs limites d’émissions (VLE)», qui pourraient ouvrir la voie à des arrêtés préfectoraux immédiats en cas de rejets excessifs constatés. La fixation de limites acceptables promet toutefois d’être âprement débattue, les PFAS étant jugés potentiellement nocifs même à très faible dose.

