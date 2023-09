L’Urssaf lance un service dédié aux nouveaux entrepreneurs

Cette initiative nationale vise à consolider les meilleures pratiques du réseau des Urssaf. Les bénéficiaires se verront assigner un interlocuteur et disposeront de supports d’information sur-mesure pour développer leur entreprise.

Ce programme s’adresse aux entreprises naissantes de moins de 12 mois. Plus spécifiquement, un parcours de 9 mois est réservé aux auto-entrepreneurs, tandis que 15 mois sont dédiés aux travailleurs indépendants, incluant artisans, commerçants et professions libérales.

L’accompagnement garantit, sans frais, un soutien rapide pour toutes demandes et démarches, particulièrement en périodes de déclarations. Une newsletter mensuelle sera délivrée, rappelant les échéances clés et présentant les divers services de l’Urssaf.

Des ateliers et des webinaires

Un suivi préventif sera assuré, et, en cas d’anomalies détectées sur déclarations ou paiements, des actions seront engagées. Les entrepreneurs pourront aussi assister à des ateliers et webinaires et bénéficieront d’un espace web pour des conseils et informations à toute heure.

Cette nouvelle offre est née d’une consultation l’an dernier, où de nombreux travailleurs indépendants avaient manifesté le besoin d’un meilleur soutien face à la complexité administrative.

« En 2022, nous avons accompagné 380 000 créateurs d’entreprise, rappelle Yann-Gaël Amghar, le directeur de l’Urssaf, qui souligne que «cet accompagnement vise à simplifier leur quotidien afin de leur permettre de se concentrer davantage sur le développement de leur activité».

L’inscription au service est accessible sur : www.urssaf.fr/mespremiersmois