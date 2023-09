Des lèvres chatoyantes à base de naturel

Atout majeur de la femme fatale, le rouge à lèvres reste le produit phare de la trousse démaquillage. Mais la couleur ne fait pas tout. Lelo Beauté fête ses vingt ans d’existence avec la sortie de Lelo Makeup, des rouges à lèvres aux couleurs chatoyantes et deux textures très abouties.

Onctueux et crémeux, le rouge en bâton fait aussi fonction de soin. Son mélange de beurre infusé aux herbes promet une action antioxydants et des lèvres pulpeuses et rajeunies. La texture glisse en douceur et crée une barrière non collante pour assurer une tenue longue durée.

La composition est impressionnante : du genévrier pour activer la microcirculation, du bouleau blanc aux propriétés apaisantes, de la prêle des champs, de la pensée sauvage et de la solidago verge d’or pour hydrater, de la bugrane épineuse pour une sensation de fraîcheur et de l’absinthe, riche en flavonoïdes et en vitamine C.

Une couvrante ultra-légère mais tenace

La version rouge liquide de la marque est surprenante. Un seul passage couvre les lèvres pendant 12 heures, sans les dessécher. La formule contient des cires naturelles, un substitut de lanoline pour la sensation de douceur et une résine de silicone pour une tenue durable et sans transfert, le tout forme un film naturel pour préserver la souplesse des lèvres.

Lelo, Rouge à lèvre liquide mat, longue durée, 39 euros; rouge à lèvres stylo lipstick mat, 39 euros. Disponible sur le site de la marque.