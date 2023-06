Déodorants solides : des formules courtes et efficaces

Dans le plus pur esprit Weleda, ces trois sticks déodorants sans alcool, formulés avec des ingrédients 100% d’origine naturelle, préservent les fonctions naturelles de régulation de la peau, procurent une sensation de fraîcheur et peuvent s’utiliser directement après l’épilation, sur une peau non irritée.

Pour ces trois sticks des fragrances uniques : «Eucalyptus menthe poivrée», un parfum frais aux effluves revigorantes, «Sensitive», des effluves délicates de mimosa, d’amyris, relevées de fleur d’oranger, et «Citrus bergamote», pour une fraîcheur végétale et aromatique.

Weleda, déodorant stick, 10,90 euros , disponible en pharmacies, parapharmacies et magasins bio.