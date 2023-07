Quatre étudiantes lauréates du Business Game national Sothys

Justine Parent, Bérangère Bessières, Lise Rascalon et Gaëlle Collongues-Matha ont des points communs : étudiantes en bachelor manager de la performance commerciale, parcours luxe et beauté, elles se passionnent, non seulement pour la sensorialité des soins, mais aussi pour la préservation de la planète.

C’est sans doute ce dernier atout qui leur a permis de remporter le «Business Game National Sothys», un concours organisé par le groupement d’écoles Silvya Terrade,en partenariat avec Sothys. Le concours a mobilisé 56 étudiants, répartis par groupes de un à cinq dans six campus (Bordeaux, Dijon, Paris Opéra, Paris Vaugirard, Lyon, Toulouse Saint-Agne).

Après une sélection locale puis régionale, ce sont seulement quatre projets qui ont atteint la finale, organisée le vendredi 30 juin à la Sothys académie, située rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Le cahier des charges était rigoureux : il comportait dix étapes, allant de l’étude de marché à l’aménagement du point de vente, en passant par la stratégie commerciale, le plan de communication ou encore la politique RH du pop-up Store.

Une expérience de bien-être immersive avec Sothys

Nos quatre étudiantes toulousaines ont su convaincre le jury, composé de la direction de Sothys et du service pédagogique de l’Ecole Terrade. Elles ont présenté leur expérience immersive au coeur du pavillon japonais du parc de Compans-Caffarelli, en misant, avec un bar à senteur et un atelier de méditation olfactive, sur la sensorialité et le bien-être. Deux valeurs fortes de Sothys, qui valorise aussi le végétal avec ses jardins.

En résonance avec les engagements éco-responsables de la marque, les élèves ont imaginé un partenariat avec Wastendsea, une marque française originaire d’Albi, qui fabrique des textiles à partir de plastique recyclé récolté au fond des océans.

Elles ont ainsi conçu une ligne exclusive de produits – t-shirt, trousse de toilette et tote bag logotypes – ainsi qu’une opération de recyclage des déchets plastiques permettant aux clients de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 10% sur l’ensemble des produits du pop-up store.

Leur stratégie de communication? Un mix entre campagne de communication digitale, collaboration avec des influenceuses et street marketing, avec un triporteur aux couleurs de Sothys pour sillonner les rues de Toulouse.