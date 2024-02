Meilleurs apprentis de France : « C’est devant les difficultés qu’on évolue ! »

Le concours «Un des meilleurs apprentis de France» a été créé en 1985 à l’initiative de Paul Labourier, MOF enseignant dans le Morbihan. D’abord départemental, il est devenu régional et national depuis 2001. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, bac pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage.

Organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, il accueille désormais 120 métiers différents avec 5 530 candidats, au total, pour l’édition 2023, dont la cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 21 février, au théâtre du Châtelet, à Paris.

Profession bien-être : L’édition 2023 du concours national des Meilleurs apprentis de France bat un nouveau record avec 444 lauréats. Comment expliquer son succès ?

Michel Bellanger : Je pense que c’est dû à la fois aux jeunes, qui sont très motivés et qui ont envie de travailler, et aux établissements de formation qui s’inscrivent bien dans le concours, que ce soit les formateurs ou les professeurs. Le nombre des candidats est aujourd’hui impressionnant. Pour le concours 2024, on a 1 100 inscrits de plus que l’année dernière !

Quelle est la place de la coiffure et des soins esthétiques ?

Le nombre de participants est très important. J’ai remarqué qu’il y avait plus de 400 jeunes inscrits rien que dans l’esthétique pour l’édition 2024, devant la coiffure et les travaux paysagers.

Comment se passent les évaluations ?

Les évaluations se déroulent d’abord au niveau départemental. Il y a un sujet qui est mis sur notre site Internet chaque année à partir de la mi-octobre. Les jeunes peuvent ensuite s’inscrire jusqu’à la fin du mois de janvier. Au total, nous avons 120 métiers et, pour chacun d’eux, il y a un responsable métier «meilleur ouvrier de France» ou un professionnel.

Les travaux sont réalisés dans l’entreprise, si on a besoin de matériel, comme dans la coiffure, mais cela peut aussi se faire dans les lycées ou à la maison. Chaque département donne une date, en général c’est fin mars, pour l’évaluation. Les médaillés concourent ensuite aux régionales, qui se situent mi-mai, avec d’autres jurys. Cette année, elles se dérouleront à Lyon la première semaine de juin.

Qu’est-ce qui motive les jeunes selon vous ?



Ils sont tous passionnés par ce qu’ils font. Ce concours leur permet aussi d’évaluer leur niveau dans la pratique de leur métier, puisqu’ils s’inscrivent après seulement 17 ou 18 mois de pratique. C’est important pour eux, parce que, durant tout le temps de leur formation, CAP, BP ou Bac Pro, ils n’ont pas de concours spécifique manuel, à part l’examen final.

Enfin, ce concours leur donne de meilleures chances pour trouver un travail après leurs études. Les employeurs se disent que, s’ils se sont inscrits, c’est qu’ils ont envie d’entreprendre, qu’ils sont motivés, quel que soit leur titre, départemental, régional ou national.

C’est un « coup de pouce » dans une carrière professionnelle ?

En effet, quand on a réussi ce concours, il n’y a aucune difficulté pour passer les épreuves pratiques d’un CAP. Cela permet aussi au candidat d’avoir le sens de l’organisation, parce qu’il doit avoir un emploi du temps bien organisé pour mener à bien sa préparation, puisqu’il n’a qu’un ou deux mois pour réaliser son épreuve, en y passant le soir et les week-ends.

Faut-il avoir des qualités particulières pour espérer aller jusqu’au bout ?

Soit c’est inné chez les jeunes, soit il y a le déclic du formateur ou du professeur, qui incite le futur candidat à s’inscrire. C’est cette impulsion qui pousse parfois les jeunes à se dire : «pourquoi pas, je vais essayer…». Et puis, quand il voit les résultats, il réalise qu’il a de vraies compétences, qu’il est reconnu, après avoir surmonté plusieurs obstacles.

Quel est le rôle du maître d’apprentissage ?

C’est une sorte de «père de famille» pour un jeune candidat, qui sort de l’adolescence, encore fragile et qui affronte les difficultés d’un métier. Bref, ce n’est pas simple pour lui. Il faut que le maître d’apprentissage soit à son écoute et qu’il impose ses directives, parce qu’il y a des choses qui n’ont pas toujours été bien encadrées au niveau parental…

Son rôle est donc fondamental, parce que le niveau du concours du meilleur apprenti va au-delà du CAP et des bac pro. Je dirais que la réussite d’un jeune, c’est quand il y a un accompagnement parental, le suivi d’un formateur ou d’un maître d’apprentissage et la motivation. Si ces trois choses sont réunies, on aura un excellent professionnel.

Qu’est-ce qui différencie les MAF des Worldskills dans la préparation ?

Pour le MAF, on s’adresse à des jeunes plus jeunes que ceux des Worldskills, qui ont une plus grande maturité d’esprit et une meilleure maîtrise du métier. Mais j’ajouterais que ce qu’on remarque dans les résultats des Worldskills, c’est que 50% sont issus des MAF. Il y a une continuité logique, car c’est devant les difficultés qu’on évolue !

Propos recueillis par Georges Margossian.

