L’étude de marché pour un institut de beauté ou salon de coiffure

À quoi sert une étude de marché ? Lieu de rencontre entre une offre, représentée par vos concurrents et leurs services, et une demande, incarnée par vos clients potentiels, le marché n’est pas une entité abstraite. En étudiant attentivement ces deux aspects, vous pouvez déterminer où et comment vous pouvez vous intégrer de manière rentable.

Votre première tâche consiste donc à vous familiariser avec l’environnement dans lequel vous prévoyez de vous lancer. Quelle est l’étendue de ce marché en termes de chiffre d’affaires global et de volume d’activité ? Comment a-t-il évolué ces dernières années ? Quelles sont les tendances actuelles qui le façonnent ? Y a-t-il un coût d’entrée, un investissement initial minimum nécessaire pour se lancer sur ce marché?

En outre, vous devez comprendre l’environnement concurrentiel. Combien y a-t-il d’entreprises qui offrent des services similaires au vôtre ? Que proposent-ils exactement à leurs clients ? Quelles sont leurs capacités en termes de ressources financières et matérielles ? Comment sont-ils répartis géographiquement ? Pouvez-vous estimer leur part de marché ? Quel est leur niveau d’innovation et de créativité ?

Lors de l’évaluation de votre marché et de vos concurrents, il faut être réaliste et critique. Ne tombez pas dans le piège de ne voir que les aspects positifs qui pourraient justifier la viabilité de votre concept. Vous devez aussi être conscient des défis potentiels et des obstacles qui pourraient entraver votre réussite. En reconnaissant ces difficultés dès le début, vous pouvez élaborer des stratégies pour les surmonter et adapter votre concept en conséquence.

Étude de marché : identification de la clientèle cible

L’identification de votre clientèle cible est une étape essentielle de votre étude de marché. Vous devez déterminer le profil de vos clients potentiels en considérant plusieurs facteurs : leurs caractéristiques socio-culturelles et démographiques, leur mode de vie, leur comportement d’achat, leurs besoins et leurs préférences. Quel est leur âge moyen, leur niveau de revenu, leur niveau d’éducation ? Quels sont leurs intérêts, leurs loisirs, leur mode de vie ?

Ensuite, vous devez chercher à comprendre leurs attentes et leurs habitudes en ce qui concerne les services de bien-être. Où vont-ils généralement pour ces services ? Quels types de produits achètent-ils ? Quel est le montant moyen de leurs dépenses ? Seraient-ils intéressés par votre offre et si oui, pourquoi ? Quelle est leur sensibilité aux marques de cosmétiques ? Y a-t-il une saisonnalité dans leurs achats de services de bien-être et de produits ?

Par exemple, si vous envisagez d’ouvrir un salon de coiffure dans une zone résidentielle urbaine, vous voudrez peut-être cibler les jeunes professionnels vivant à proximité. Vous devrez chercher des informations sur leur niveau de revenu, leur âge, leur genre, leur mode de vie et leurs habitudes en matière de coiffure.

Posez-vous les questions suivantes : sont-ils prêts à dépenser de l’argent pour des soins capillaires haut de gamme ou préfèrent-ils des services plus abordables ? Cherchent-ils des coiffures à la mode ou préfèrent-ils des styles plus classiques ? Combien dépensent-ils en moyenne lors d’une visite chez le coiffeur ?

Étude de marché : définition de votre positionnement

Une fois que vous avez acquis une connaissance approfondie de votre marché et de votre clientèle cible, l’étape suivante est de définir votre positionnement. Il faut faire la distinction entre votre marché potentiel, qui comprend tous les consommateurs qui pourraient être intéressés par vos services, et votre cible commerciale, qui est le segment du marché que vous choisissez de servir en priorité.

Votre cible commerciale doit être le segment du marché qui correspond le mieux à votre concept et à vos capacités. Par exemple, si votre institut de beauté propose des services de luxe, votre cible commerciale pourrait être les consommateurs à haut revenu qui recherchent des expériences haut de gamme. Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour servir tout le marché, vous devez choisir le segment le plus rentable pour vous.

Enfin, vous devez utiliser toutes les informations que vous avez recueillies lors de votre étude de marché pour définir votre positionnement. Votre positionnement doit clairement indiquer ce qui distingue votre institut de beauté ou salon de coiffure des autres, en termes de qualité, de prix, de service à la clientèle, d’innovation, de marque, etc. Un positionnement clair et distinctif vous aidera à attirer votre cible commerciale et à vous démarquer de la concurrence.

Les grandes étapes d’une étude de marché

Définition de l’objectif de l’étude

Avant de commencer votre étude de marché, vous devez définir clairement vos objectifs. Cela peut être pour comprendre le marché actuel, identifier vos concurrents, ou comprendre les attentes et préférences de vos clients potentiels.

Recherche secondaire

La recherche secondaire implique de collecter des données qui existent déjà, que ce soit en ligne ou via des études de marché existantes, des données gouvernementales, etc. Cette étape peut vous donner un aperçu général du marché, des tendances actuelles et du comportement des consommateurs.

Recherche primaire

La recherche primaire implique de collecter vos propres données, souvent par le biais de sondages, d’entretiens ou de focus groupes. Vous pourriez, par exemple, interroger des clients potentiels pour comprendre leurs habitudes, leurs préférences et leurs attentes en matière de coiffure ou de soins de beauté.

Analyse concurrentielle

Cela implique d’identifier qui sont vos concurrents directs et indirects, de comprendre leur proposition de valeur, leur positionnement, leurs points forts et leurs points faibles.

Segmentation du marché et définition du public cible

Sur la base des informations collectées, vous devriez être en mesure de diviser le marché en segments distincts et de définir votre public cible, c’est-à-dire le groupe de personnes que vous cherchez à atteindre avec votre service.

Définition du positionnement

Enfin, sur la base de votre analyse du marché, des concurrents et de la clientèle cible, vous devriez être en mesure de définir votre positionnement, c’est-à-dire comment vous voulez être perçu par vos clients par rapport à vos concurrents.

Établissement d’une stratégie de marketing et de vente

Utilisez les résultats de votre étude de marché pour développer une stratégie efficace pour attirer et fidéliser votre clientèle cible.

