Les affichages obligatoires dans un salon de coiffure

Les affichages obligatoires doivent porter sur des sujets variés, allant des règles de santé et de sécurité aux tarifs des services offerts, et placés de manière à pouvoir être vus par tout le monde. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions importantes, y compris des amendes allant jusqu’à 1 500 euros.

Les affichages obligatoires : un impératif légal

Interdiction de fumer et sécurité

Un aspect essentiel de la législation sur les affichages concerne la santé et la sécurité. Ainsi, dans tous les salons de coiffure et instituts de beauté, une attention particulière doit être portée à l’interdiction de fumer et de vapoter.

Cette règle doit être clairement signalée à l’entrée et à l’intérieur de l’établissement grâce à des panneaux visibles par tous. Leur placement stratégique, comme près de la porte d’entrée ou derrière le comptoir, permet de s’assurer que tous les visiteurs en prennent connaissance dès leur arrivée.

Dans le même esprit, les consignes de sécurité et les issues de secours doivent être clairement indiquées à l’aide de panneaux. La signalisation adéquate doit permettre une évacuation rapide et ordonnée en cas d’urgence, contribuant ainsi à la sécurité de tous.

Il est aussi obligatoire de disposer d’un affichage des numéros d’urgence facilement accessibles, comme celui des pompiers, de la police ou des services médicaux. Cette mesure garantit que, en cas d’incident, les personnes présentes peuvent contacter rapidement les services d’urgence, minimisant ainsi les risques et assurant une intervention rapide.

La transparence des tarifs

En vertu de l’article L.111-2 du Code de commerce, chaque établissement est tenu d’afficher clairement les prix de chaque prestation offerte. Ces informations tarifaires doivent être visibles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du salon. C’est un moyen pour le client d’évaluer les services avant même d’entrer dans l’établissement. En outre, si le salon vend des produits cosmétiques, leurs prix doivent aussi être affichés de manière claire et accessible.

Les autres obligations d’affichage

Les risques professionnels

Dans le domaine de la coiffure, de nombreux produits utilisés au quotidien peuvent présenter des risques pour la santé, notamment en ce qui concerne les allergies. Ainsi, chaque salon est tenu de signaler clairement les éventuels risques allergiques ou effets secondaires des produits utilisés. Cette obligation vise à protéger les clients, mais aussi le personnel, qui sont en contact régulier avec ces produits.

Lutte contre la discrimination et le harcèlement

La loi exige aussi que les articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal, relatifs à la lutte contre la discrimination à l’embauche et le harcèlement moral, soient affichés dans les salons de coiffure et les instituts de beauté. Cet affichage doit être placé dans un endroit accessible uniquement au personnel, afin de sensibiliser et d’encourager le respect des droits et obligations de chacun sur le lieu de travail.

Informations destinées au personnel

Les obligations d’affichage ne s’arrêtent pas là. Les salons de coiffure et les instituts de beauté doivent aussi afficher d’autres informations précieuses pour le personnel. Il s’agit notamment des horaires de travail, des jours de repos, des détails sur les congés, des coordonnées de l’inspecteur du travail et du médecin du travail, de la convention collective nationale de la coiffure, ainsi que du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ces informations sont essentielles pour garantir le respect des droits des employés et la conformité aux normes de travail.

Au-delà des affichages obligatoires, l’expérience client

Informations sur le salon

Outre les affichages requis par la loi, certaines informations peuvent améliorer l’expérience client. C’est le cas, par exemple, des heures d’ouverture et des jours de fermeture, ainsi que des services offerts par le salon. Il est recommandé de les afficher de manière claire et visible à l’extérieur du salon. Ces informations permettent au client de planifier sa visite en fonction de ses disponibilités et de ses besoins spécifiques.

Présentation du personnel

Dans le but de créer une relation plus personnelle avec les clients, il peut être bénéfique d’afficher des portraits du personnel, accompagnés de brèves descriptions de leur expertise et de leurs spécialités. Cela peut aider à renforcer la confiance des clients envers le salon et ses employés, tout en ajoutant une touche personnelle qui peut favoriser la fidélisation de la clientèle.

Annonces locales

En tant qu’établissement local, il peut être intéressant de créer un espace dédié aux annonces locales. Par exemple, les clients ou leurs proches qui cherchent un emploi ou proposent des services peuvent afficher leurs annonces près de la caisse. Cela peut renforcer l’engagement de l’entreprise envers les habitants de la commune et créer du lien les clients.