Inflation : comment les salons de beauté et de coiffure peuvent rester rentables

L’inflation et la baisse du pouvoir d’achat pèsent sur la marge des petites entreprises. Pour s’en sortir, les instituts et les salons de coiffure doivent plus que jamais maintenir leur rentabilité. Voici quelques pistes pour y parvenir.

Pas la peine de se cacher derrière son petit doigt : l’inflation grignote peu à peu les marges. Et pousse les clients, qui se sont serré la ceinture depuis la rentrée, à faire des arbitrages dans leur budget, en rognant sur certaines dépenses, comme la coiffure ou les soins beauté.

Bref, vous devez plus que jamais vous retrousser les manches, les mains dans la gestion, pour anticiper et optimiser leurs coûts, mais la tête pleine d’idées pour attirer et fidéliser la clientèle. Commençons par le plus ennuyeux : l’analyse des dépenses…

Petit rappel. Les coûts fixes sont des dépenses incompressibles qui ne changent pas en fonction de l’activité, comme le loyer ou les salaires des employés. Les coûts variables, en revanche, varient en fonction de votre activité, comme l’achat de produits de soins ou de teinture pour les cheveux. C’est important de garder en tête ce découpage quand on doit réduire les postes de dépenses.

Chassez les dépenses inutiles !

Prenez le temps d’une petite réflexion sur votre gestion actuelle. Analysez d’abord les coûts liés aux services tels que le nettoyage, la maintenance, la publicité ou la comptabilité. Voyez si vous pouvez renégocier les contrats, trouver des prestataires moins coûteux ou regrouper certains services pour faire des économies.

Examinez ensuite vos factures d’électricité, d’eau et de gaz pour repérer des moyens de réduire votre consommation, en installant des ampoules LED, en limitant le chauffage ou la climatisation, ou en encourageant vos employés à adopter des pratiques éco-responsables. Et si votre bail arrive à échéance, vous pourriez aussi envisager de renégocier les conditions avec votre propriétaire ou de chercher un emplacement moins coûteux si cela est possible.

Passez en revue vos dépenses de personnel : bien que les salaires soient des coûts fixes, vous pouvez évaluer les heures supplémentaires, les avantages sociaux et les formations pour déterminer si certaines dépenses peuvent être optimisées sans nuire à la qualité du travail ou à la satisfaction des employés.

Identifiez enfin les produits et les services dont vous avez réellement besoin, puis discutez avec vos fournisseurs actuels des prix et des conditions de paiement. Expliquez-leur comment la situation économique affecte votre entreprise. Ils pourraient être disposés à vous proposer des tarifs réduits ou des conditions plus flexibles pour vous aider à traverser cette période difficile.

Un conseil : proposez toujours des contreparties ! Si vous êtes prêt à vous engager sur une plus longue durée ou à augmenter le volume de vos commandes, cela peut inciter vos fournisseurs à vous accorder des remises ou des avantages supplémentaires. Vos négociations n’aboutissent pas ? Cherchez des alternatives moins coûteuses.

Diversifiez vos activités

En période de ralentissement économique, il est judicieux de diversifier les services proposés pour attirer une clientèle plus large. Par exemple, vous pouvez lancer des ateliers et des formations pour les clients, tels que des cours d’auto-maquillage, de coiffage à domicile ou de soins de la peau.

Les services à domicile ou en entreprise offrent aussi une piste intéressante, pour fidéliser des clients qui préfèrent recevoir ces prestations dans leur environnement personnel ou professionnel.

Vous pouvez aussi nouer des partenariats avec des professionnels de disciplines complémentaires, tels que des masseurs, des coachs sportifs ou des nutritionnistes, pour faire des offres conjointes et attirer des clients intéressés par une approche globale du bien-être.

Organisez des événements spéciaux ou thématiques, comme des journées «mère-fille», des ateliers pour les mariées, des séances de relooking ou des soirées beauté entre amis. Ils peuvent attirer de nouveaux clients et générer du buzz positif. Ajoutez-y, de temps à autre, des ventes privées ou des ventes flash sur certains produits ou services pour une durée limitée.

Et puis, n’oubliez pas, si vous ne l’avez pas encore fait, de mettre en place un programme de fidélité pour récompenser les clients réguliers avec des remises, des cadeaux ou des services gratuits. Cela encouragera la fidélisation et incitera les clients à parler de votre salon à leur entourage.

Améliorez l’expérience client

Pour fidéliser votre clientèle, il faut leur offrir une expérience de qualité. Assurez-vous que votre personnel soit bien formé et à jour sur les dernières tendances et techniques de soin ou de coiffure. Aménagez un espace accueillant et confortable pour vos clients et installez un système de prise de rendez-vous en ligne et de rappel automatique pour faciliter leur accès à vos services.

Mettez à jour votre site web et vos réseaux sociaux régulièrement, et travaillez sur votre référencement local, pour être facilement trouvé par les clients de proximité. Nouez des partenariats avec d’autres commerces locaux pour augmenter votre visibilité et attirer plus de clients.

Pilotez votre établissement

Adaptez les horaires de vos employés aux périodes de forte demande et réduisez les heures creuses pour optimiser leur productivité. Encouragez la formation continue de votre équipe pour développer leurs compétences et maintenir un niveau de service élevé. Proposez un système de rémunération incitative pour motiver vos employés à atteindre les objectifs fixés et améliorer la rentabilité de votre entreprise.

Enfin, si vous voulez vraiment piloter votre établissement, et ne pas subir les événements comme ils viennent, mettez en place des indicateurs clés de performance (KPI), pour suivre et analyser vos résultats. Pas besoin de diriger une grosse structure pour s’en servir : ils peuvent parfaitement s’adapter à votre activité.

Ces indicateurs peuvent inclure le chiffre d’affaires, le nombre de clients, le panier moyen, ou encore le taux de fidélisation. Utilisez ces données pour ajuster votre stratégie et prendre des décisions éclairées sur l’avenir de votre entreprise. Et demain, pour un entrepreneur, c’est déjà aujourd’hui !