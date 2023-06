Rentabilité d’un institut de beauté : comment gérer les coûts

Difficile de parler de la rentabilité d’un institut de beauté sans prendre en compte vos charges fixes et variables… Commençons par le début. Un coût fixe, c’est quoi ? Tout simplement, un coût qui ne varie pas avec le niveau d’activité de votre établissement. Que vous ayez deux ou cent clients par jour, ces coûts resteront toujours les mêmes. Par exemple, ce sont le loyer de votre local, les salaires de votre personnel à temps plein ou l’amortissement de vos équipements.

En revanche, un coût variable, comme son nom l’indique, varie en fonction de l’activité de votre institut de beauté. Plus vous avez de clients, plus ce type de coût augmente. C’est le cas des produits de beauté que vous utilisez pour vos soins. Plus vous en réalisez, plus vous utilisez d’huiles ou de crèmes, et donc plus vos coûts s’envolent !

En maîtrisant vos coûts fixes, vous pouvez donc déterminer le seuil de rentabilité de votre institut de beauté, c’est-à-dire le nombre minimal de clients dont vous avez besoin pour couvrir vos dépenses. Quant aux coûts variables, plus vous êtes en mesure de les contrôler, plus vous augmentez la marge réalisée sur chaque service fourni. Voyons tout cela plus en détail…

Comprendre les coûts fixes de l’institut

Les coûts fixes sont à surveiller de près, car ils constituent la base des dépenses de votre institut de beauté. Il est donc essentiel de les maîtriser pour assurer la rentabilité de votre activité. En effet, même si votre institut est fermé pour une journée, ces coûts continuent de courir…

Concrètement, vous devez être capable de générer assez de revenus pour couvrir ces coûts que vous devez supporter quoi qu’il arrive. Souvenez-vous que, quel que soit le nombre de clients que vous servez, votre loyer restera le même. Et c’est pareil pour l’amortissement des équipements et du mobilier de votre institut.

Il y a aussi les salaires de vos employés à temps plein. Que vous ayez beaucoup de clients ou non, vous devez les payer. Enfin, n’oubliez pas les coûts «invisibles», comme l’assurance et les frais administratifs, qui ne disparaîtront pas non plus, même si votre institut est fermé…

Impact de l’activité sur les coûts variables

Les coûts variables dans un institut de beauté fluctuent en fonction de l’activité de l’institut. Ces coûts peuvent être pensés comme le sucre dans la recette d’un gâteau : plus vous souhaitez que sa taille soit importante, plus vous aurez besoin d’en ajouter… Le meilleur exemple, ce sont les consommables que vous utilisez.

Pour chaque soin que vous prodiguez, vous utilisez une quantité déterminée de produits. Plus le nombre de clients est élevé, plus vous en consommez. Ce coût est donc intrinsèquement lié au nombre de soins que vous réalisez. Les stocks de produits dans un institut de beauté sont donc considérés comme des coûts variables car ils fluctuent en fonction du volume d’activité du salon.

Les rémunérations de votre personnel à temps partiel ou commissionné sont aussi des coûts variables. Si vous employez des esthéticiennes ou des masseurs free lance, leur rémunération dépend du nombre de soins qu’ils effectuent. Plus ils travaillent, plus vous devez les payer. Logique !

Vous pouvez aussi décider d’investir davantage dans le marketing et la publicité pendant les périodes de forte affluence pour attirer plus de clients. Ce coût varie en fonction de votre stratégie promotionnelle et de la saisonnalité de votre activité. Idem pour vos frais de formation continue : vous pouvez choisir d’augmenter votre budget formation quand votre activité est florissante, et moins pendant les périodes creuses.

Stratégies pour la rentabilité d’un institut

Bref, en matière de coûts, la rentabilité d’un institut de beauté repose sur plusieurs facteurs. D’abord, une compréhension précise des coûts fixes et variables. Ensuite, un contrôle rigoureux de ces coûts pour éviter toute dépense superflue, avec un suivi régulier des performances financières pour identifier et corriger rapidement les dérives.

Enfin, un investissement judicieux, par exemple dans des technologies réduisant les coûts à long terme ou dans la formation du personnel, pour améliorer leur efficacité. Il existe, bien sûr, des moyens de maîtriser tous ces coûts (standardisation des procédures, formation du personnel, etc.). Nous les détaillerons dans un prochain article !