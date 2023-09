Gérer les heures creuses dans un institut de beauté

Les heures creuses ? Ce sont des moments où les clients se font rares, les rendez-vous sont espacés et les cabines restent souvent inoccupées, menant ainsi à une diminution du chiffre d’affaires de l’institut… Pour aborder judicieusement cette problématique, il est essentiel de déterminer les moments précis où ces périodes surviennent dans votre institut.

Comprendre les heures creuses

Les heures creuses peuvent être quotidiennes, pendant l’après-midi entre 14h et 16h, hebdomadaires, comme certains jours de la semaine, souvent le mardi, ou encore saisonnières, durant certains mois de l’année où la demande est traditionnellement basse.

Le fait d’avoir des employés inoccupés pendant ces heures signifie que l’institut continue de supporter des coûts salariaux, sans générer les revenus correspondants. Une fois ces périodes identifiées, l’étape suivante consiste donc à explorer les raisons de cette baisse d’affluence.

Est-ce que la fréquentation diminue à cause d’événements locaux qui détournent l’attention des clients ? Les vacances scolaires ou estivales peuvent-elles impacter la fréquentation, les clients partant peut-être en vacances ? Ou alors, existe-t-il d’autres facteurs externes, tels que des travaux à proximité qui pourraient rendre l’accès à l’institut plus difficile ?

Pour comprendre les heures creuses, vous devez répertorier les divers facteurs qui contribuent à la baisse de fréquentation, et, par conséquent, à la réduction des services vendus, que ce soit des soins du visage, des massages ou d’autres prestations esthétiques.

Et maintenant, que faire ?

Stratégies pour remplir les heures creuses

Lancer des offres incitatives

Afin de maximiser l’occupation des créneaux pendant les heures creuses, mettez en place des offres incitatives telles que des promotions «happy hour» ou des remises spéciales sur divers soins esthétiques.

Vous pourriez, par exemple, offrir des soins additionnels gratuits ou des réductions attrayantes pour les rendez-vous programmés pendant ces périodes. Ces initiatives encourageront les clients à profiter de ces créneaux moins sollicités, augmentant ainsi la rentabilité de l’institut.

Proposer des services complémentaires

Une autre stratégie consiste à valoriser l’expérience client en proposant des services complémentaires, comme, par exemple, des consultations de soins de la peau gratuites ou des massages relaxants pendant les heures creuses.

Vous pouvez aussi envisager des collaborations avec d’autres entreprises locales, comme des spas ou des salons de manucure, pour créer des packages attractifs. Par exemple, un soin du visage assorti d’une manucure à un tarif spécial. Cette approche, en plus d’élargir votre offre de services, permettra de séduire une clientèle diverse en quête de prestations variées et complémentaires.

Utiliser des outils numériques

L’objectif, bien sûr, c’est de pouvoir attirer davantage de clients durant les heures creuses. L’utilisation de plateformes de réseaux sociaux et de systèmes de réservation en ligne efficaces permet de mettre en avant vos offres spéciales et de faciliter la prise de rendez-vous.

Menez des campagnes publicitaires ciblées sur des plateformes comme Facebook et Instagram, et optimisez votre système de réservation en ligne pour accroître la visibilité de vos créneaux disponibles et encourager les réservations durant ces périodes.

Organiser des événements

Organiser des ateliers de beauté et de bien-être, voire des journées portes ouvertes, peut dynamiser votre institut pendant les heures creuses. Ces événements sont, non seulement l’occasion de partager des conseils et astuces beauté, mais aussi d’interagir directement avec la clientèle, de comprendre leurs besoins et préférences, et d’établir une relation de confiance.

Ces rendez-vous peuvent devenir des moments privilégiés pour faire découvrir vos services, vos compétences et votre savoir-faire, tout en proposant une expérience unique et mémorable à vos clients.

Heures creuses : faites connaître vos initiatives !

Si vous voulez attirer la clientèle pendant les heures creuses, faites-le savoir… Assurez-vous que vos clients, actuels ou potentiels, soient bien informées des avantages et des opportunités disponibles pendant vos heures creuses.

Pour cela, vous disposez d’une palette d’outils. L’utilisation de newsletters et de réseaux sociaux est une manière efficace de les informer des promotions, offres spéciales et événements exclusifs organisés durant ces périodes. Les publications régulières sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, ainsi que l’envoi de newsletters ciblées, permettent aussi de maintenir les clients informés et de susciter leur intérêt.

Enfin, en associant votre institut à des personnalités influentes localement, vous pouvez aussi accroître votre visibilité et attirer de nouveaux clients curieux de découvrir vos services, grâce à la recommandation de ces influenceurs. Ces collaborations peuvent ainsi permettre de toucher une audience plus variée et d’accroître la notoriété de votre institut de beauté.

