La cinquième édition des trophées «Madame artisanat» est lancée. L’an dernier, plus de 460 candidatures ont été déposées, «une année record», se félicite le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, qui organise le concours 2024 avec le soutien du groupe Axa, Nathalie Schraen-Guirma, chroniqueuse et animatrice TV et les réseaux féminins «Bouge ta boite» et «FCE France».

L’objectif ? Il s’agit de valoriser les parcours de femmes engagées et de susciter des vocations. «Les femmes qui seront récompensées lors de cette nouvelle édition sont la preuve que l’on peut s’épanouir et réussir dans l’artisanat», fait valoir Joël Fourny, président de CMA France. Les candidatures se font en ligne sur le site artisanat.fr.

La remise des prix aura lieu le 6 mars 2024 au siège de CMA France, avec trois catégories de trophées : «Madame artisanat», qui récompense une cheffe d’entreprise artisanale depuis au moins 3 ans, «Madame apprentie», qui distingue une apprentie en formation dans l’un des CFA du réseau CMA et «Madame engagée», décerné à une artisane engagée en faveur de l’économie de demain, ainsi qu’un prix «Coup de Cœur», remis par Axa.