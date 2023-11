Plus de huit Français sur dix concernés par les maux de ventre

En effet, près de quatre Français sur dix (36%) se plaignent de douleurs au ventre un à plusieurs jours par mois, voire chaque semaine, pour une personne sur dix (12%), souligne ce sondage. Et les femmes sont particulièrement concernées, notamment les plus jeunes, puisque 65% des sondées de moins de 35 ans déclarent avoir régulièrement des maux de ventre, contre 36% des 35 ans et plus.

Pour autant, les personnes interrogées ne restent pas les bras croisés. Leur premier réflexe est de prendre des médicaments, comme du paracétamol ou des anti-douleur (71%), mais aussi de faire du sport (67%), de boire des infusions (64%), de manger bio (56%) ou de prendre des compléments alimentaires et probiotiques (51%).



Des pratiques qui s’avèrent plus fréquentes, selon cette étude, que consulter un professionnel de santé (40%), faire un régime (40%) ou encore méditer (30%). On notera d’ailleurs que les femmes, davantage sujettes aux maux de ventre, consomment plus de médicaments (77% contre 65% des hommes) et de compléments alimentaires (59% contre 42% des hommes), quand elles ressentent des douleurs intestinales ou digestives.

Probiotiques et compléments alimentaires

Dans l’ensemble, les probiotiques et les compléments alimentaires, largement connu par les Français (81%), bénéficient donc d’un jugement positif, souligne le sondage. Ainsi, une personnes interrogées sur deux en a une bonne opinion (52%). Sans surprise, cette proportion monte à 90% quand il s’agit de consommateurs de compléments alimentaires et de probiotiques.

Parmi les motivations, ces derniers mettent en avant le renforcement des défenses immunitaires (55%), une bonne santé générale (46%), la stimulation de la vitalité (32%) et la lutte contre les troubles digestifs ou intestinaux (31%). Ceux ayant des maux de ventre au moins une fois par semaine le font toutefois plus souvent pour lutter contre des troubles intestinaux ou digestifs (42%).

Étude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.