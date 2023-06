Plastique compostable : une solution verte ou une mauvaise idée ?

Le plastique compostable est une substance organique qui, par sa nature, peut se convertir en compost. Cette transition est réalisée industriellement en décomposant les matières organiques (généralement des déchets) – principalement des résidus – sous l’action d’une dégradation aérobie, une méthode qui requiert la présence d’oxygène.

Il est important de distinguer les deux termes : «compostable» et «biodégradable». En effet, le premier indique une capacité à se biodégrader dans des conditions de compostage spécifiques définies par les normes en vigueur, et non dans un environnement naturel.

Dans ces conditions, l’appellation «compostable» ne garantit pas que l’emballage se biodégradera assez vite dans la nature pour éviter d’impacter les écosystèmes, estime l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans un communiqué.

En pratique, les sacs en plastique compostables sont d’ailleurs souvent retirés lors de la valorisation organique en raison de leur long temps de compostage, incompatible avec celui des biodéchets. Faire le choix d’un emballage en plastique compostable n’est donc pas, selon l’Ademe, une solution adéquate face à l’impact environnemental du plastique.

Le plastique compostable, des atouts malgré tout

Deux raisons sont avancées. D’abord, son compostage ne doit pas être confondu avec du recyclage, car la matière, principalement transformée en CO2, n’est plus disponible pour fabriquer un nouveau produit. Ensuite, le plastique compostable décomposé ne présente pas de valeur fertilisante en soi.

Pour réduire l’impact des plastiques sur l’environnement, l’Ademe préconise plutôt de respecter l’ordre de priorité des modes de traitement pour les produits en fin de vie : prévenir, réutiliser, puis recycler les emballages. Si nécessaire, les orienter vers d’autres voies de valorisation.

Pour autant, le plastique compostable présente des avantages. Il peut être intéressant s’il permet d’augmenter ou de faciliter la valorisation organique des déchets, en tant que contenant de collecte. Exemple : un sac en plastique compostable peut faciliter la collecte séparée des biodéchets, augmentant ainsi leur valorisation par compostage ou méthanisation, met en avant l’Ademe.

Cependant, l’Agence souligne que ce sont les biodéchets, et non le contenant en plastique, qui génèrent une matière fertilisante utilisée ensuite pour les sols et/ou du biogaz. Bref, mieux vaut bien comprendre les subtilités de la compostabilité et de la biodégradabilité pour ne pas être induit en erreur !