Marché de la beauté : les grandes tendances 2024

#1 – Neuro Glow : une connexion corps/esprit

La connexion entre le corps et l’esprit constituait déjà le fil conducteur du marché du spa. Cette fois-ci, c’est le secteur de la beauté qui s’en empare en interconnectant le bien-être mental et l’apparence physique.

Le phénomène avait déjà été esquissé avec la vogue de la beauté «in and out», une combinaison de soins cosmétiques et de produits ingérables. Désormais, il stimule l’innovation dans le domaine de la neurocosmétique, censée apporter à la fois des bénéfices esthétiques et du bien-être.

C’est l’essor du «neuro glow» : une reconnaissance des liens entre le bien-être mental et l’apparence physique, qui va entraîner une modification dans le discours autour des soins esthétiques. Il accompagne la demande croissante de soins hyper-personnalisés, qui s’est intensifiée sur le marché de la beauté depuis janvier 2023.

#2 – L’irruption de l’intelligence artificielle

L’étude note que la technologie jouera très vite un rôle essentiel. Applications IA, réalité virtuelle et réalité augmentée vont personnaliser de façon pointue l’expérience client, de la consultation et du diagnostic de peau à la prestation finale.

L’impact de l’intelligence artificielle se fait déjà sentir, notamment via des essais virtuels et des recommandations élaborées par l’IA. Mintel affirme même qu’à l’avenir, «l’intelligence artificielle aidera les marques à identifier les préférences émergentes en matière de beauté et les options respectueuses de l’environnement».

Mais toute médaille a son revers : les marques devront aussi faire face à la méfiance des consommateurs à l’égard de la technologie, en faisant un effort supplémentaire de transparence et en insistant sur la confidentialité des données, prévient cette étude consacrée au marché de la beauté.

#3 – Une simplicité sophistiquée

Ce besoin de transparence se retrouve également dans le choix des produits, dont les ingrédients doivent être sûrs et efficaces. Depuis 2004, les formulations n’ont cessé de se simplifier en diminuant le nombre d’ingrédients par produits.

Pour épurer leurs formulations, les marques se tournent aujourd’hui vers les ingrédients multifonctions. On peut y voir une conséquence directe de l’attention que les consommateurs portent désormais aux étiquettes et à la liste des ingrédients contenus dans le produit.

Ce phénomène favorise les marques cliniques, soutenues par des études sérieuses et des experts qui apportent des preuves claires de l’efficacité des produits. Une tendance minimaliste qui devrait également impacter la conception des centres de beauté, avec des lignes épurées, des couleurs douces et des approches élégantes, pour créer un sentiment de luxe discret. Les marques qui adoptent un emballage minimaliste véhiculeront ainsi une image haut de gamme.

Enfin, l’étude note aussi que les consommateurs achèteront moins de produits, pour se concentrer sur des gammes essentielles de qualité. Ils rechercheront en priorité des marques alignées sur leurs propres valeurs.

Pour lire l’étude complète, ICI

LIRE AUSSI : Les marques de cosmétiques à l’heure de l’Intelligence artificielle