Les influenceurs et les Français : entre désamour et désinfluence

Pour lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux, le Parlement a définitivement adopté le 1er juin un texte pour réguler les activités des influenceurs. Il interdit ou encadre sévèrement la promotion de certaines pratiques et dispositifs, comme la chirurgie esthétique ou «l’abstention thérapeutique».

Il propose aussi une définition légale de la profession. Selon le législateur, il s’agit de personnes qui, contre rémunération ou avantages en nature, «mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer» en ligne «des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque».

Les Français ont une mauvaise image des influenceurs

Ce projet de loi a été adopté, alors que la réputation des influenceurs auprès des Français n’est pas au beau fixe, si l’on en croit un baromètre de l’Observatoire Cetelem. En effet, 70% d’entre eux en ont une mauvaise image, à l’exception des 15-24 ans, dont la moitié garde une image positive de la profession. De plus, seulement 30% des Français font confiance aux recommandations de produits proposées par les influenceurs.

Autre enseignement : près de huit Français sur dix (78%) cherchent à éviter les publicités sur leurs réseaux, considérées comme une nuisance. Pour 64% des utilisateurs, ces publicités sont une gêne, tandis que 73% estiment qu’elles ne correspondent pas à leurs goûts personnels et 76%, qu’elles ne répondent pas à leurs besoins du moment.

Enfin, le contexte économique change les pratiques : pour plus de six Français sur dix (63%), la «désinfluence», le fait de déconseiller certains produits peu responsables, est une démarche vertueuse face à l’inflation et à la surconsommation.

Un pouvoir d’influence sur les jeunes consommateurs

Pour autant, ces acteurs du Web semblent avoir de beaux jours devant eux. «Bien qu’un climat de méfiance se soit installé en France vis-à-vis des influenceurs, ces derniers bénéficient d’une certaine aura auprès des plus jeunes et impactent réellement les choix de consommation aujourd’hui», estime Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem, dans un communiqué.

Ainsi, un Français sur trois indique avoir découvert un produit par le biais d’un influenceur et 24% en avoir acheté un. Pour les achats sur Internet, 73% des personnes interrogées consultent les avis d’autres consommateurs et 42% en tiennent compte, relève ce sondage.

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne les 25 et 26 mai 2023 auprès d’un échantillon de 1 010 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas.