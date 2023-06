Les Français sont toujours très attachés au petit commerce (étude)

Malgré la concurrence des grandes surfaces et des plateformes en ligne, le petit commerce conserve une place privilégiée dans le cœur des Français, montre cette étude dévoilée par Le Figaro.

Près de la moitié des personnes interrogées (47%) déclarent préférer les commerces de proximité pour faire leurs achats, une proportion en hausse de deux points par rapport à l’année précédente. La dépense moyenne réalisées dans ces commerces (supérettes, boulangeries, boutiques de prêt-à-porter, restaurants, salons de coiffure…) s’élèvent, en moyenne, à 137 euros par mois, a calculé American Express.

Les personnes interrogées avancent plusieurs raisons pour justifier leur attachement aux commerces de proximité. En premier lieu, ils évoquent la volonté de soutenir ces structures (50%). La proximité (46%), le soutien au tissu économique local (41%), la qualité des produits et services (40%) ou encore le lien social qu’ils peuvent y trouver (37%) sont aussi des facteurs qui jouent également un rôle déterminant à leurs yeux.

Petits commerces : « une belle cote de confiance »

«Les commerces de proximité bénéficient d’une belle cote de confiance. Leur force, c’est qu’ils ont de bons produits, surtout sur l’alimentaire», commente Philippe Moati, cofondateur de l’Observatoire Société et Consommation (ObSoCo), cité par Le Figaro. Il ajoute que cette tendance s’inscrit dans une évolution sociétale plus globale, qui prône le retour à une échelle plus humaine, une certaine lenteur et une interaction réelle entre les individus.

Parmi les commerces de proximité, certaines catégories semblent tirer leur épingle du jeu plus que d’autres. Ainsi, les supérettes et épiceries sont en tête des lieux où les Français dépensent le plus (109 euros en moyenne par mois, selon l’étude d’American Express). La boulangerie-pâtisserie est le commerce le plus fréquenté par les Français, devançant même les pharmacies et les restaurants. En revanche, dans le secteur non alimentaire, la dynamique est moins favorable, en particulier dans le prêt-à-porter.

