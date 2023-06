Les Français prêts à faire des sacrifices pour les produits de beauté

Les consommateurs résistent face à l’inflation. Sur les cinq premiers mois de l’année, les paiements par carte ont grimpé de 8%. Même si ce rythme marque un fléchissement par rapport à l’an dernier (+12%), la progression semble «solide», souligne le baromètre BPCE Digital & Payments.

Après la phase de retour en magasin qui a suivi déconfinement, l’e-commerce a rebondi, avec une croissance de 11% depuis le début de l’année (contre 7% pour le commerce physique), représentant désormais 28% des achats des Français, poursuit l’étude, qui s’appuie sur les transactions anonymisées de 20 millions de cartes bancaires émises par les Caisses d’épargne et les Banques populaires.

Des arbitrages en faveur du discount

Les Français ont toutefois modifié leurs habitudes de consommation, comme le montre l’«explosion» du discount, aussi bien alimentaire que non alimentaire. Si ce secteur affichait déjà un fort dynamisme en 2022 (+18%), il a doublé sa croissance depuis le début de l’année (+35%).

Le nombre de cartes enregistrant au moins une transaction mensuelle dans un magasin discount a augmenté de 20% au premier trimestre 2023, par rapport à la même période de l’an dernier, précise le baromètre. De plus, la fréquence des achats dans le discount a augmenté, avec une hausse de 9% du nombre de transactions mensuelles par client.

Malgré ces contraintes, les consommateurs ne boudent pas les achats «hédonistes». On observe tout au plus une croissance un peu moins rapide des dépenses les plus coûteuses (voyages, restaurants) au profit des petits plaisirs plus accessibles (beauté et cosmétiques, cinémas).

Hausse des dépenses en produits de beauté

Ainsi, les dépenses en produits de beauté* ont poursuivi leur progression (13%) entre janvier et mai 2023 par rapport aux cinq premiers mois de 2022 – +12% pour la génération Z -, soit un très léger ralentissement dans le rythme de croissance par rapport à l’an dernier (+15%).

«Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la génération Z a plus tendance à consommer des produits de beauté en magasin que la moyenne, avec seulement 24% des montants dépensés en ligne dans la beauté pour la génération Z, contre 29% pour l’ensemble de la population», relève encore le baromètre BPCE Digital & Payments.

Par ailleurs, alors qu’en 2023, les 18-24 ans consacrent 1,3% de leur budget, contre 0,8% pour l’ensemble des Français, leur panier moyen dans les enseignes spécialisées du secteur est plus faible, à 30 euros, contre 46 euros pour l’ensemble de la population.

(*) Auprès de retailers spécialisés du secteur.