Le CBD, un potentiel de marché « considérable », selon Xerfi

Depuis que le Conseil d’Etat a définitivement annulé, le 29 décembre 2022, l’interdiction de commercialiser des fleurs et des feuilles de chanvre à dominante cannabidiol, le marché a décollé en France. Reconnu pour ses vertus relaxantes, non psychotropes et non addictives, le CBD est de plus en plus prisée.

«Le CBD commence à s’installer chez les buralistes, (para)pharmacies ou encore grandes surfaces alimentaires, en sus des quelque 2 000 CBD shops actifs», observe Xerfi, qui vient de publier une étude sur ce marché, dont les ventes hexagonales ont atteint 600 millions d’euros en 2023.

Face à ses promesses alléchantes de croissance, de nombreux acteurs lorgnent sur ce marché, comme le laboratoire Boiron, spécialisé dans la phytothérapie, l’aromathérapie et l’homéopathie, qui a lancé ses premières crèmes relaxantes et apaisantes au CBD, ou encore l’entreprise Hexa3, qui commercialise des produits pour lutter contre les troubles du comportement des animaux de compagnie.

Les CBD Shops dominent la distribution

Côté distribution, les CBD shops dominent le marché hexagonal, référençant à eux seuls près des trois quart des marques. «Souvent implantées en centre-ville et permettant aux clients de tester les produits tout en jouant sur le conseil, ces boutiques physiques ont donc réussi à damer le pion au e-commerce», souligne l’étude.

Pour autant, les ventes en ligne se portent bien, représentant plus d’un tiers du chiffre d’affaires, avec, en tête du marché en ligne du cannabidiol, La Ferme du CBD, The Greenstore et CBD.fr. À leurs côté, des acteurs du e-commerce deviennent des grossistes : c’est le cas de 321 CBD.

« Le marché du CBD en France – Les nouveaux débouchés et le potentiel de croissance pour les boutiques et marques spécialisées à l’horizon 2026 », Xerfi, juin 2024.