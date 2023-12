La société 3Ci Solutions lance une nouvelle application avec de l’IA

Profession bien-être : Que propose votre nouvelle application ?

Robert Maarek : Elle remplit les fonctions dites traditionnelles d’encaissement, de fidélisation, de gestion des collaborateurs, du planning, de l’encaissement, etc. Elle propose aussi de la réservation en ligne, qui reste une fonction optionnelle, puisqu’il y a encore de nombreux établissements qui ne prennent pas rendez-vous ou qui ne veulent pas faire de la réservation en ligne.

Où vous situez-vous par rapport aux plateformes de réservation en ligne ?

Avancy est une application, pas une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Si un commerçant décide de faire de la réservation en ligne, il la fera auprès de sa clientèle, et non pas en mettant son fichier client à la disposition d’une plateforme. C’est important de le souligner, puisqu’une plateforme ne fait que redistribuer la clientèle, ce qui n’est pas notre choix de stratégie.

Votre application comporte de l’IA. À quoi sert-elle ?

Elle va permettre au commerçant de communiquer simplement et automatiquement auprès de sa clientèle. Par exemple, si un client ne vient pas au bout d’un certain temps, plutôt que de le constater trop tard, le système va lui envoyer un message automatiquement pour le lui rappeler avec la possibilité d’inclure une offre de retour dans le salon.

Les messages sont personnalisables ?

Oui, et c’est l’avantage de l’IA. On peut adapter les messages selon les désirs du commerçant. On peut aussi envoyer un message à l’occasion des fêtes d’années ou de la Saint-Valentin, un anniversaire, de manière automatique et personnalisée.

Quel est son coût ?

C’est une application tarifée à l’usage. On ne paye que ce qu’on consomme. Je consomme des rendez-vous, je paye 8 centimes. Je consomme des tickets, je paye 8 centimes. Et donc, il n’y a plus d’abonnement, plus d’engagement pour les salons ou les instituts. Pour les établissements à plus grosses activités, s’ils souhaitent avoir un abonnement, c’est au tarif de 69 euros hors taxes multi-rendez-vous, multi-tickets, sans limite, 200 sms inclus.

Propos recueillis par Siska von Saxenburg.

