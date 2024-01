Démographie : natalité en berne, espérance de vie en hausse

Au 1er janvier 2024, la population française atteint 68,4 millions d’habitants, avec 66,1 millions en métropole et 2,2 millions dans les départements d’outre-mer, selon le bilan démographique publié par l’Insee. Comme en 2022, l’augmentation annuelle reste à 0,3%, alors que la croissance démographique était plus rapide les années précédentes : + 0,4 % pour les années 2019 à 2021 et + 0,5 % en 2017 et en 2018.

Baisse marquée de la natalité

En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. C’est 48 000 naissances de moins (-6,6%) qu’en 2022, année déjà marquée par une baisse notable de la natalité (-2,2%). Cette baisse est continue depuis 2011, note l’Insee, avec un seul rebond en 2021, après une année marquée par l’épidémie de Covid. Au total, le nombre de naissances est inférieur d’environ 20% au niveau de 2010, année du dernier pic de natalité.

Pour rappel, la variation du nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur taux de fécondité. Entre 2010 et 2016, cette baisse était attribuable à un déclin du nombre de femmes en âge de procréer, mais cette tendance a changé depuis 2016. D’où ce constat : «Les baisses récentes du nombre de naissances s’expliquent donc principalement par le recul de la fécondité», estime l’Insee.

Recul du taux de fécondité

En 2023, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s’établit à 1,68 enfant par femme, contre 1,79 en 2022. Douze ans plus tôt, il s’élevait à 2,03. Il faut remonter à 1994 pour retrouver un niveau aussi bas.

La fécondité diminue pour toutes les tranches d’âge, y compris chez les femmes de 30 ans et plus, qui étaient auparavant peu affectées par la baisse de fécondité avant la crise sanitaire. Pour celles âgées de 30 à 34 ans, le taux de fécondité atteint son niveau le plus bas depuis 1999. Par ailleurs, celui des femmes de 40 ans et plus, en progression depuis le milieu des années 1980, commence à stagner.

En 2023, l’âge moyen à la maternité s’élève, comme en 2022, à 31 ans (contre 29,5 ans vingt ans plus tôt). Malgré la baisse, en 2022, la France était encore la championne de la fécondité en Europe, devant la Roumanie (1,71) et la Tchéquie (1,62).

Accélération du nombre de décès

L’an dernier, la France a enregistré 631 000 décès, soit un recul de 6,5% par rapport à 2022. Cette réduction survient après trois années de mortalité élevée, principalement causée par l’épidémie de Covid-19, avec des pics durant les deux premières vagues de la pandémie.

Globalement, l’arrivée des nombreuses générations du baby-boom à des âges où la mortalité est élevée a entraîné une augmentation plus rapide du nombre de décès au cours des dix dernières années : +0,7% par an en moyenne entre 2004 et 2014, puis +1,9% entre 2014 et 2019.

Le solde naturel au plus bas

En 2023, le solde naturel, qui est la différence entre le nombre de naissances et celui des décès, a atteint 47 000, le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce solde a connu une baisse constante depuis 2007 et a chuté fortement en 2020, principalement à cause de l’augmentation significative des décès liés à la pandémie de Covid-19, couplée à une diminution des naissances.

Depuis cette période, le solde naturel est resté relativement bas. Bien qu’il y ait eu un léger rebond en 2021 grâce à une augmentation des naissances, il a de nouveau reculé en 2022, les décès restant élevés. En 2023, cette baisse s’est poursuivie, les naissances ayant diminué plus fortement que les décès.

L’espérance de vie atteint un record

C’est la bonne nouvelle de ce bilan démographique : l’espérance de vie à la naissance dépasse les niveaux d’avant la pandémie : elle est de 85,7 ans pour les femmes et franchit, pour la première fois, la barre des 80 ans pour les hommes. L’augmentation est de 0,6 an pour les premières et de 0,7 an pour seconds, par rapport à 2022.

Par ailleurs, la France connaît un vieillissement de sa population, marqué par l’arrivée à un âge avancé des générations issues du baby-boom. Selon l’Insee, une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus, tandis que les individus âgés de 75 ans ou plus constituent désormais 10% de la population française.