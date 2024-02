Une gamme solaire revisitée sous l’angle du soin

Le tout bio est-il raisonnable ? Pas forcément pour une gamme solaire ! La marque corrézienne a pris le parti d’intégrer autant d’ingrédients naturels que possible, de l’algue dorée récoltée sur l’archipel de Bréhat, en Bretagne, à la fleur de l’arbre à papillons issue des montagnes du Sichuan en Asie, sélectionnés pour leur résistance naturelle aux UV, en passant par l’huile de Buriti, un concentré de caroténoïdes, idéal pour préparer et prolonger le bronzage.

À ce cocktail de naturalité, la marque a associé des filtres UVA/UVB chimiques pour offrir à la peau une défense globale et des actifs soins haute performance pour limiter les signes du vieillissement cutané provoqué par l’exposition au soleil. Au final, la nouvelle gamme solaire se décline en cinq produits.

Les deux soins protecteurs – enrichis en Omégas 3,6 et 9, une crème protectrice jeunesse SPF 50 pour le visage et les zones sensible et une huile protectrice SPF 30 pour le visage, le corps et les cheveux -, possèdent des textures sensorielles, non-collantes, qui déposent un voile protecteur léger, sans laisser de traces blanches.

L’après-soleil, une étape décisive

Là encore, on retrouve la signature sensorielle de la marque, avec des textures fondantes pour apaiser l’épiderme. La crème après-soleil, enrichie d’extrait d’ortie blanche bio, pour lutter contre les effets du photo-vieillissement, peut s’utiliser en masque ou masque de nuit, en couche épaisse pendant dix minutes, avant de retirer l’excédent de produit.

La texture fluide du lait apaisant corps fond sur la peau et apaise les sensations d’échauffement. Enfin, l’huile scintillante corps et cheveux, au toucher satiné et à la fragrance solaire, contient des huiles de karaté et de buriti nourrissantes. Elle permet de reconstituer l’effet glow, si cher aux beautystas actuelles en petites touches localisées, comme le décolleté ou les pommettes… Et pour fêter le lancement de la gamme, Sothys a conçu un soin corps 100% sur mesure avec gommage massage, enveloppement aux accents olfactifs de fleur de tiare et de vanille.

Crème protectrice SPF 50, 41 euros ; Huile protectrice 44 euros le flacon de 150 ml ; crème jeunesse après soleil, 55 euros ; lait apaisant corps 34 euros ; huile scintillante 39 euros. Disponibles dans les spas et instituts dépositaires de la marque. Soin visage et corps après soleil, 64 euros les 45 mn.