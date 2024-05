Un maquillage de plage inclusif

Créée par Sarra Vencatachellum, la jeune pousse The Island Cosmetics réunit dans la formulation de son fluide du shiitaké, un actif extrait des lentins de chêne, pour renforcer les défenses naturelles de la peau, de l’huile de karanja, issue de la biomasse réunionnaise, qui possède un SPF naturel de 20, et de l’aquaxyl, une association sucrée pour optimiser les flux hydriques cutanés.

Rien de futile dans le choix de ce premier produit de la marque. Pour la créatrice, le maquillage n’est pas un masque mais plutôt un moyen puissant d’exprimer sa véritable identité intérieure. Son projet a été lancé sur la plateforme de crowdfunding Ulule.

À trois jours de la fin de la campagne, 193% des objectifs ont été atteints et plus de 5 000 personnes suivent déjà sur Instagram le déroulé de l’aventure. La première production de 5 000 pièces sera réalisée à Lyon. Elle sera diffusée via le site de la marque et en pharmacie à La Réunion.

The Island Cosmetics, Sunkissed Screen, 69 euros, sur le site de la marque. Disponible en 10 teintes.