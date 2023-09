Thé noir et bergamote pour un soin Sothys d’automne

Le soin saisonnier de Sothys est toujours une découverte. Cette année, les formulateurs ont pris en compte les dommages et des agressions que la peau a pu subir au cours de l’été : chaleur, sel, mer, exposition solaire prolongée… L’occasion de bénéficier des actions tonifiantes du thé, et de sa richesse en flavonoïdes et en vitamines C et E.

Au programme, trois produits, un nouveau soin cabine visage et corps sur mesure, et un thé noir, le tout avec des formules 100% made in France. Le baume corps nourrissant, formulé à partir d’une infusion de thé noir, d’un hydrolat de bergamote, de beurre de karaté et de glycérine, enveloppe le corps d’une fragrance de thé noir et de bergamote. La texture s’apparente à celle d’une crème fondante.

Un thé conçu sur mesure pour Sothys

Riche en argile rose et en grains végétaux exfoliants, le gommage fait également fonction de masque. La lotion apaise, revitalise et rafraîchit la peau. Les trois produits s’accompagnent d’un recette de thé spécialement créée pour Sothys, à base de ténor en feuilles entières, aromatisé aux huiles essentielles de bergamote et parsemé d’écorces d’agrumes. La boite en métal de 100 gr permet de déguster 42 tasses de ce thé revitalisant.

Fidèle à la tradition, Sothys a conçu pour le lancement de ces produits un soin de saison visage et corps à réaliser en institut. Le soin visage dure 45 minutes, le soin corps comprend un gommage (30 minutes), un modelage (50 mn) et un enveloppement (30 mn).

L’ensemble se combine en fonction des besoins de la cliente: l’esthéticienne peut ainsi marier le soin visage avec un gommage corps et un enveloppement, ou remplacer l’enveloppement par le modelage… Ou encore prévoir une séance totale, qui dure alors 90 minutes.

Sothys, soin de saison thé noir-bergamote ; baume corps nourrissant (36 euros le pot de 200 ml) ; lotion revitalisante, 25 euros le flacon de 200 ml ; gommage masque 2 en 1, 27 euros le tube de 40 ml ; thé noir et bergamote, 16 euros la boite de 100 g. Soin visage (115 euros), soin visage et corps (220 euros) à l’Institut Sothys Paris.