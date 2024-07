Soins manuels : comment associer gua sha et cryothérapie

Associer les techniques de beauté asiatiques, avec l’énergie des cristaux, c’était l’idée de Mélody, à la sortie de son cursus de médecine traditionnelle chinoise. Séduite par les outils de beauté comme le gua sha, le roll on et les ventouses, elle entre dans le monde de la «beauté énergisée», si prisée aujourd’hui.

En 2018, elle crée son entreprise, entraînant sa mère dans l’aventure. Six ans plus tard, son catalogue comprend tous les outils de massage facial chers aux Asiatiques, comme les roll on et les ridoki (rouleaux à picots), mais aussi des masques, des patchs, un gommage surchauffant et une huile sèche à base de jojoba, d’avocat, de grenade et d’extraits de racine de guimauve et d’algue dorée.

Mais sa vraie trouvaille, c’est d’avoir pu combiner tous ces outils avec la cryothérapie ! Rien de tel, en effet, que le froid pour sublimer la peau, sans compter qu’il constitue aussi un bon anti-inflammatoire, soulageant les douleurs et les irritations. Son gua sha (à entreposer au congélateur) permet de masser, en resserrant les pores, et d’agir sur les signes de l’âge, le tout sans avoir froid aux doigts !

Drainage ou effet sculptant

L’utilisation est simple : il suffit de retirer le gua sha du congélateur 15 minutes avant de s’en servir sur une peau nettoyée, après une application de sérum ou d’huile. Il faut ensuite de préparer les glandes lymphatiques, avec des pompages de quelques secondes en haut du cou, juste en dessous des oreilles et au niveau des clavicules.

Pour le drainage, le gua sha est utilisé presque à plat et sans pression, avec des mouvements doux, qui amènent la lymphe vers l’extérieur du visage, puis vers le bas. Pour un effet plus sculptant, il se place de façon perpendiculaire et plus appuyée selon les zones à traiter. Les mouvements sont à répéter 5 à 10 fois.

Après usage, on le lave à l’eau et au savon, avant de le laisser sécher et de le replacer au congélateur. Le concept a été adapté pour le duo de mushrooms (pour travailler le corps), les spoons (cuillères pour travailler la zone du regard) et le roll on (déjà épuisé !).

Roll On Jade, Gua Sha Cryo, 45,90 euros. Disponibles aux Galeries Lafayette, Printemps, magasins spécialisés, et sur le site de la marque.