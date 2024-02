Pour un teint «glass skin», autant s’adresser à des spécialistes. «Glow Recipe» est une marque de clean beauty directement inspirée par la K-Beauty. Installées à New York, les fondatrices, Christine Chang et Sarah Lee, se sont souvenues de leur enfance en Corée pour élaborer des formulations à base d’extraits de fruits.

Très vite, leur tonique «Pastèque Glo» est devenu viral sur TikTok. La marque s’est ensuite imposée parmi les meilleures formulations à base de fruits. Le concept de «clean beauty» n’ayant pas de définition propre, il ne s’agit pas d’une marque 100% naturelle, ni bio. En revanche, elle est végane.

Côté pratique, le véritable «teint de verre» s’obtient en cinq étapes distinctes, selon la routine Glow Recipe.

Étape 1. Elle consiste à hydrater et exfolier sa peau en douceur avec la pose d’un masque pendant dix minutes pour la préparer. Le «Watermelon Glow AHA» contient des acides de fruits, pour exfolier, et de l’acide hyaluronique, pour lisser la peau.

Étape 2. Le nettoyage. C’est une particularité du glass skin : nettoyer sa peau, après avoir appliqué un soin. On utilise ici un nettoyant à base de myrtille, une formule trois en un, qui démaquille, nettoie et purifie la peau.

Étape 3. La brume hydratante. La formulation de cette brume biphasée contient de l’extrait de pastèque, de l’acide hyaluronique et d’AHA d’hibiscus. Pour un effet surmultiplié, on peut utiliser la brume pour fixer et retenir l’hydratation entre chaque étape de la routine.

Étape 4. Le sérum. Composé d’extrait de pastèque et de niacinamide, cet hybride, entre soin et maquillage, réduit les rougeurs et donne de l’éclat. Pour augmenter l’effet, il suffit de rajouter une touche de sérum en plus au niveau des pommettes.

Étape 5. La crème hydratante. Afin de préparer la peau pour la journée, un gel émulsion, composé d’extraits de pastèque, de pivoine, de jasmin et d’acide hyaluronique repulpant, va sceller l’hydratation.

Glow Recipe. produits disponibles en exclusivité chez Sephora.